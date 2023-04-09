https://sputnikarabic.ae/20230409/أمير-قطر-يتلقى-رسالة-خطية-من-السيسي-1075719398.html
أمير قطر يتلقى رسالة خطية من السيسي
أمير قطر يتلقى رسالة خطية من السيسي
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T15:29+0000
2023-04-09T15:29+0000
2023-04-09T15:29+0000
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تناولت الرسالة سبل دعم العلاقات بين مصر وقطر وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة نقلها سفير مصر لدى الدوحة كمال الدين الشربيني، وتسلمها الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.وقال أمير قطر، في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، مؤكدا زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية في 2021، لتنهي الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/رئيس-الأركان-القطري-ونظيره-المصري-يحضران-الاجتماع-الأول-للجنة-العسكرية-المشتركة-1074863048.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
أمير قطر يتلقى رسالة خطية من السيسي
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تناولت الرسالة سبل دعم العلاقات بين مصر وقطر وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة نقلها سفير مصر لدى الدوحة كمال الدين الشربيني، وتسلمها الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.
وقال أمير قطر، في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية
مع القاهرة، مؤكدا زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.
وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة
تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية في 2021، لتنهي الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.