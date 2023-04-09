https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-تعطل-أنظمة-الملاحة-الجوية-الإسرائيلية-بنسبة-20-بسبب-التصعيد-مع-غزة-ولبنان-وسوريا-1075714102.html

إعلام: تعطل أنظمة الملاحة الجوية الإسرائيلية بنسبة 20% بسبب التصعيد مع غزة ولبنان وسوريا

إعلام: تعطل أنظمة الملاحة الجوية الإسرائيلية بنسبة 20% بسبب التصعيد مع غزة ولبنان وسوريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بارتفاع مستوى تعطيل أنظمة الملاحة الجوية في الطائرات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بنسبة 20 %. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T12:59+0000

2023-04-09T12:59+0000

2023-04-09T12:59+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن أنظمة الملاحة الجوية عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) قد تعطلت في إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية تشغيل إسرائيل منظومات دفاعية ضد طائرات مسيرة.وأوضحت الصحيفة أن تشغيل إسرائيل لتلك المنظومات الدفاعية جاء بموازاة التصعيد العسكري بين إسرائيل وبين لبنان من جانب، وإسرائيل وقطاع غزة من جانب آخر، حيث سجلت حركة الملاحة تشويشا بنسبة 20 % بعد تشغيل إسرائيل للمنظمة الدفاعية "القبة الحديدية".وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأجزاء الإسرائيلية تعد مركزا عالميا أو بؤرة لعرقلة عمل أنظمة "GPS".ويذكر أن المسجد الأقصى قد شهد خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.وشهدت هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس السبت، توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين باتجاهها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري، وهو ما كان سببا في تشغيل إسرائيل لمنظمة القبة الحديدية طوال تلك الأيام.

https://sputnikarabic.ae/20230409/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-إطلاق-الصواريخ-في-سوريا-بالمدفعية-1075697161.html

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إسرائيل, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط