https://sputnikarabic.ae/20230409/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-إطلاق-الصواريخ-في-سوريا-بالمدفعية-1075697161.html

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا بالمدفعية

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا بالمدفعية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، قصف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بالمدفعية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

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كان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، لتكون بذلك عملية الإطلاق الثانية خلال أقل من 24 ساعة حيث أطلق 3 صورايخ أخرى في وقت سابق السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.وتوعد فصيل لواء القدس إسرائيل "برد حازم" من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.يذكر، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، كان قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.تعرضت مدن ومستوطنات شمالي إسرائيل وجنوبيها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لقصفات صاروخية انطلقت من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ردت عليها إسرائيل بقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ومناطق في جنوبي لبنان.هذا ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، إذ شهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-في-الجولان-1075696570.html

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