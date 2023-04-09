https://sputnikarabic.ae/20230409/نتنياهو-نحن-نتصرف-بأساليب-علنية-وأخرى-سرية-في-غزة-1075708209.html

نتنياهو: نحن نتصرف بأساليب علنية وأخرى سرية في غزة

نتنياهو: نحن نتصرف بأساليب علنية وأخرى سرية في غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته العسكرية تتصرف في قطاع غزة بأساليب علنية وأخرى سرية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T11:20+0000

2023-04-09T11:20+0000

2023-04-09T11:20+0000

الأخبار

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية جماعية مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة على خلفية حالة التوتر الأمني التي تسود الجبهة الجنوبية للبلاد.وذكرت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات في الغلاف طالبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تنفيذ وعوده الانتخابية وخطة حكومته من أجل تعزيز مستوطنات غلاف غزة عبر توسيعها وتطوير بنيتها التحتية، وتدشين مشاريع اقتصادية.وقال نتنياهو:وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الكلمة الأخيرة للجيش الإسرائيلي بشأن قطاع غزة لم تقال بعد، مضيفا بأن الوضع معقد على جميع الجبهات.وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة عبرية، أمس السبت، بزيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين بسبب هلعهم من القذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، أن المستوطنين مصابون بالهلع ويتخوفون من الخروج من منازلهم، وذلك بسبب العمليات وإطلاق الصواريخ والقذائف من غزة إلى الداخل الإسرائيلي.ونقلت الصحيفة عن جمعية "ناتال" وتعني "خط المساعدة الهاتفي لضحايا القلق على خلفية وطنية"، أنها تلقت زيادة بنسبة 100% في الاتصالات على خط الدعم النفسي من قبل مستوطنين، مشيرةً إلى أنهم مصابون بالهلع ويخشون مغادرة المنزل، على خلفية العمليات وإطلاق الصواريخ على الداخل الإسرائيلي.ولفتت الجمعية الإسرائيلية إلى تلقيها عشرات المكالمات عقب إطلاق الصواريخ، يوم الخميس الماضي، حيث تلقت استفسارات من مواطنين يتخوفون من مغادرة المنزل، وأغلبهم يطلبون أدوات للتعامل مع قلق أطفالهم.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

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الأخبار, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي