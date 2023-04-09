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إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-وقوع-انفجار-كبير-أعقبه-حريق-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1075726083.html
إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T22:48+0000
2023-04-09T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
أخبار كييف
أخبار أوكرانيا
انفجار ضخم
العالم
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موسكو - سبوتنيك.كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
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كييف, أخبار كييف, أخبار أوكرانيا, انفجار ضخم, العالم
كييف, أخبار كييف, أخبار أوكرانيا, انفجار ضخم, العالم

إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف

22:48 GMT 09.04.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد.
موسكو - سبوتنيك.كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.
يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي دمر أكثر من 100 طائرة بيرقدار منذ بداية العملية الخاصة
22:20 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
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