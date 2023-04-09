https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-وقوع-انفجار-كبير-أعقبه-حريق-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1075726083.html

إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف

إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T22:48+0000

2023-04-09T22:48+0000

2023-04-09T22:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

كييف

أخبار كييف

أخبار أوكرانيا

انفجار ضخم

العالم

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موسكو - سبوتنيك.كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html

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كييف, أخبار كييف, أخبار أوكرانيا, انفجار ضخم, العالم