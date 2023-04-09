https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-وقوع-انفجار-كبير-أعقبه-حريق-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1075726083.html
إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T22:48+0000
2023-04-09T22:48+0000
2023-04-09T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
أخبار كييف
أخبار أوكرانيا
انفجار ضخم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
موسكو - سبوتنيك.كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, أخبار كييف, أخبار أوكرانيا, انفجار ضخم, العالم
كييف, أخبار كييف, أخبار أوكرانيا, انفجار ضخم, العالم
إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد.
موسكو - سبوتنيك.كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي
في تلك المنطقة.
يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.