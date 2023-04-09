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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
الدفاع الجوي الروسي دمر أكثر من 100 طائرة بيرقدار منذ بداية العملية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي دمر أكثر من 100 طائرة بيرقدار منذ بداية العملية الخاصة
قال قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، الجنرال أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز بيرقدار منذ بداية... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T22:20+0000
2023-04-09T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
أخبار تركيا اليوم
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القوات الأوكرانية
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وأضاف، "أشير إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات بدون طيار ذات المستوى الاستراتيجي مثل (American Global Hawk (RQ-4و(MQ-9)أو بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة".وكشف أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار روسية لمحاربة الطائرات المسيرة الصغيرة عام 2022.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مجلس-الفيدرالية-روسيا-كانت-ستتعرض-لعواقب-وخيمة-لو-لم-تطلق-عمليتها-العسكرية-الخاصة-1075720317.html
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طائرة مسيرة, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

الدفاع الجوي الروسي دمر أكثر من 100 طائرة بيرقدار منذ بداية العملية الخاصة

22:20 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 09.04.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوربدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"،10 فبراير 2022
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، الجنرال أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز بيرقدار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف، "أشير إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات بدون طيار ذات المستوى الاستراتيجي مثل (American Global Hawk (RQ-4و(MQ-9)أو بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة".
وكشف أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.
وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار روسية لمحاربة الطائرات المسيرة الصغيرة عام 2022.
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة
15:56 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
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