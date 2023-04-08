https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-في-الجولان-1075696570.html
إعلام: صفارات الإنذار تدوي في الجولان
إعلام: صفارات الإنذار تدوي في الجولان
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T23:51+0000
2023-04-08T23:51+0000
2023-04-08T23:55+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل إنذار في مستوطنتي نيتور وأفني إيتان جنوب الجولان والتفاصيل قيد الفحص.
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الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
إعلام: صفارات الإنذار تدوي في الجولان
23:51 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 23:55 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل إنذار في مستوطنتي نيتور وأفني إيتان جنوب الجولان والتفاصيل قيد الفحص.