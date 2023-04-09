عربي
https://sputnikarabic.ae/20230409/الشرطة-الإسرائيلية-تستدعى-المزيد-من-قوات-الاحتياط-1075720688.html
الشرطة الإسرائيلية تستدعى المزيد من قوات الاحتياط
الشرطة الإسرائيلية تستدعى المزيد من قوات الاحتياط
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باستدعاء الشرطة الإسرائيلية لقوات إضافية في ظل التصعيد الأمني في البلاد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T15:59+0000
2023-04-09T15:59+0000
إسرائيل
العالم
القدس
الأخبار
المسجد الأقصى
لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563479_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_70327d4e2cb112929658e9beb8389192.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "نيوز وان"، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قررت استدعاء 4 سرايا من قوات "حرس الحدود" بهدف استخدامها في تعزيز الأمن داخل المدن الإسرائيلية تخوفا من أي تصعيد أمني جديد في الداخل.وأوضح قائد حرس الحدود الإسرائيلي، أمير كوهين، أن قوات الشرطة تستعد لتجنيد المزيد من سرايا "حرس الحدود" الشرطية لاستخدامها في تعزيز الأمن في حال تطلب الأمر، حيث ستنضم 4 سرايا إلى 6 سرايا أخرى تم نشرها في الأسابيع الماضية في ظل حالة التوتر الأمني واستمرار العمليات.وأشار القائد الشرطي الإسرائيلي إلى أن السرايا الشرطية الجديدة ستعمل داخل المدن الإسرائيلية المختلطة والمكتظة بالسكان، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحطيها.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نشر قواته العسكرية بـ 4 كتائب إضافية للعمل داخل المناطق الإسرائيلية الداخلية والمشاركة في عمليات البحث عن منفذي العمليات "الإرهابية" قبل أيام.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين، لإفساح المجال لاقتحامه صباح اليوم التالي من قبل المستوطنين.وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/بعد-أوامره-بزيادة-الشرطة-داخل-الأقصى-هل-يزيد-تطرف-بن-غفير-من-تأزم-الوضع-في-الأراضي-الفلسطينية؟-1075690599.html
https://sputnikarabic.ae/20230409/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1075706013.html
إسرائيل
القدس
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563479_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f847abbe86a60fac887362a1ab2077d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, القدس, الأخبار, المسجد الأقصى, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, العالم, القدس, الأخبار, المسجد الأقصى, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة

الشرطة الإسرائيلية تستدعى المزيد من قوات الاحتياط

15:59 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باستدعاء الشرطة الإسرائيلية لقوات إضافية في ظل التصعيد الأمني في البلاد.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "نيوز وان"، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قررت استدعاء 4 سرايا من قوات "حرس الحدود" بهدف استخدامها في تعزيز الأمن داخل المدن الإسرائيلية تخوفا من أي تصعيد أمني جديد في الداخل.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
بعد أوامره بزيادة الشرطة داخل الأقصى... هل يزيد تطرف بن غفير من تأزم الوضع في الأراضي الفلسطينية؟
أمس, 19:52 GMT
وأوضح قائد حرس الحدود الإسرائيلي، أمير كوهين، أن قوات الشرطة تستعد لتجنيد المزيد من سرايا "حرس الحدود" الشرطية لاستخدامها في تعزيز الأمن في حال تطلب الأمر، حيث ستنضم 4 سرايا إلى 6 سرايا أخرى تم نشرها في الأسابيع الماضية في ظل حالة التوتر الأمني واستمرار العمليات.
وأشار القائد الشرطي الإسرائيلي إلى أن السرايا الشرطية الجديدة ستعمل داخل المدن الإسرائيلية المختلطة والمكتظة بالسكان، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحطيها.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نشر قواته العسكرية بـ 4 كتائب إضافية للعمل داخل المناطق الإسرائيلية الداخلية والمشاركة في عمليات البحث عن منفذي العمليات "الإرهابية" قبل أيام.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين، لإفساح المجال لاقتحامه صباح اليوم التالي من قبل المستوطنين.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
09:52 GMT
وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала