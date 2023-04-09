https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-أمريكي-يكشف-خطة-بكين-للسيطرة-على-تايوان-دون-إطلاق-رصاصة-واحدة-1075722125.html
برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"
برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"
كشف مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن القدرات الدفاعية التايوانية غير كافية حاليًا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T17:17+0000
2023-04-09T17:17+0000
2023-04-09T17:17+0000
الصين
أخبار تايوان
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وكشف ماكول في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي"، اليوم الأحد، متحدثًا عن القدرات الدفاعية لتايوان: "إنهم (تايوان) ليسوا بالقدر الكافي الذي ينبغي أن يكونوا عليه". وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا تايوان تريدان مواجهة عسكرية مع الصين".وختم ماكول: "الانتخابات المقبلة في يناير/ كانون الثاني، ستكون مهمة بشكل خاص لأن الصين ستحاول التأثير في المستقبل من خلال الانتخابات والاستيلاء على الجزيرة دون إطلاق رصاصة واحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230408/أعضاء-في-الكونغرس-يعلنون-عن-استعداد-أمريكا-إرسال-قواتها-إلى-تايوان-في-حال-النزاع-مع-الصين-1075680962.html
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الصين, أخبار تايوان
برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"
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كشف مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن القدرات الدفاعية التايوانية غير كافية حاليًا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية.
وكشف ماكول في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي"، اليوم الأحد، متحدثًا عن القدرات الدفاعية لتايوان: "إنهم (تايوان) ليسوا بالقدر الكافي الذي ينبغي أن يكونوا عليه".
وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا تايوان تريدان مواجهة عسكرية مع الصين".
وأشار ماكول إلى أن بكين قد تحاول تجنب مواجهة عسكرية مع تايوان من خلال بسط سيطرتها على الجزيرة من خلال التأثير على انتخابات رئيس إدارة الجزيرة المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني 2024.
هناك مناقشات سياسية هنا، حزبان مختلفان، حزب واحد يريد التحدث إلى الصين، حزب الرئيس تساي لا يريد أن يكون جزءًا من الصين.
وختم ماكول: "الانتخابات المقبلة في يناير/ كانون الثاني، ستكون مهمة بشكل خاص لأن الصين ستحاول التأثير في المستقبل من خلال الانتخابات والاستيلاء على الجزيرة
دون إطلاق رصاصة واحدة".