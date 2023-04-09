https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-أمريكي-يكشف-خطة-بكين-للسيطرة-على-تايوان-دون-إطلاق-رصاصة-واحدة-1075722125.html

برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"

برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"

كشف مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن القدرات الدفاعية التايوانية غير كافية حاليًا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T17:17+0000

2023-04-09T17:17+0000

2023-04-09T17:17+0000

الصين

أخبار تايوان

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وكشف ماكول في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي"، اليوم الأحد، متحدثًا عن القدرات الدفاعية لتايوان: "إنهم (تايوان) ليسوا بالقدر الكافي الذي ينبغي أن يكونوا عليه". وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا تايوان تريدان مواجهة عسكرية مع الصين".وختم ماكول: "الانتخابات المقبلة في يناير/ كانون الثاني، ستكون مهمة بشكل خاص لأن الصين ستحاول التأثير في المستقبل من خلال الانتخابات والاستيلاء على الجزيرة دون إطلاق رصاصة واحدة".

https://sputnikarabic.ae/20230408/أعضاء-في-الكونغرس-يعلنون-عن-استعداد-أمريكا-إرسال-قواتها-إلى-تايوان-في-حال-النزاع-مع-الصين-1075680962.html

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