https://sputnikarabic.ae/20230409/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-القوية-تهز-زابوروجيه-1075697705.html
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
قال رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T01:41+0000
2023-04-09T01:41+0000
2023-04-09T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
انفجارات
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موسكو - سبوتنيك. وكتب روغوف، اليوم الأحد، في قناته على تطبيق "تلغرام"، "بصوت عالٍ في زابوروجيه! في الساعة 01:47 صباحًا، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي".وأضاف، "تم سماع الانفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، ولكن كان الصوت أكثر علوا في (منطقتي) زافودسكوي وشيفتشينكوفسكي".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.في وقت سابق اليوم، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230408/دونيتسك-مقتل-شخصين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-على-مدينة-ياسينوفاتايا-1075695589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, انفجارات
أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, انفجارات
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
01:41 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
قال رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب روغوف، اليوم الأحد، في قناته على تطبيق "تلغرام"، "بصوت عالٍ في زابوروجيه
! في الساعة 01:47 صباحًا، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي".
وأضاف، "تم سماع الانفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، ولكن كان الصوت أكثر علوا
في (منطقتي) زافودسكوي وشيفتشينكوفسكي".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
في وقت سابق اليوم، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك.