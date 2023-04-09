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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-القوية-تهز-زابوروجيه-1075697705.html
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
قال رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T01:41+0000
2023-04-09T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
انفجارات
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موسكو - سبوتنيك. وكتب روغوف، اليوم الأحد، في قناته على تطبيق "تلغرام"، "بصوت عالٍ في زابوروجيه! في الساعة 01:47 صباحًا، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي".وأضاف، "تم سماع الانفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، ولكن كان الصوت أكثر علوا في (منطقتي) زافودسكوي وشيفتشينكوفسكي".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.في وقت سابق اليوم، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230408/دونيتسك-مقتل-شخصين-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-على-مدينة-ياسينوفاتايا-1075695589.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, انفجارات
أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, انفجارات

سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه

01:41 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 09.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
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قال رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب روغوف، اليوم الأحد، في قناته على تطبيق "تلغرام"، "بصوت عالٍ في زابوروجيه! في الساعة 01:47 صباحًا، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي".
وأضاف، "تم سماع الانفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، ولكن كان الصوت أكثر علوا في (منطقتي) زافودسكوي وشيفتشينكوفسكي".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا
أمس, 22:22 GMT
في وقت سابق اليوم، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
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