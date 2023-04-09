https://sputnikarabic.ae/20230409/نتنياهو-يلتقي-مع-لابيد-ويبحثان-الوضع-الأمني-في-إسرائيل-1075718694.html

نتنياهو يلتقي مع لابيد ويبحثان الوضع الأمني في إسرائيل

نتنياهو يلتقي مع لابيد ويبحثان الوضع الأمني في إسرائيل

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بزعيم المعارضة يائير لابيد، وبحث معه الوضع الأمني في البلاد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T14:55+0000

2023-04-09T14:55+0000

2023-04-09T14:55+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، قد دُعي إلى اجتماع عاجل مع نتنياهو، حيث لبى الدعوة، والتقيا معا في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "كيرياه" في تل أبيب.وأشار الموقع العبري إلى أن نتنياهو قد أطلع زعيم المعارضة، يائير لابيد، على آخر التطورات في إسرائيل، والتصعيد الجاري لبلاده مع كل من سوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى التطورات الجارية في القدس والتصعيد المكثف داخل المسجد الأقصى.يذكر أن المسجد الأقصى قد شهد خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.وشهدت هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس السبت، توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين باتجاهها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري، وهو ما كان سببا في تشغيل إسرائيل لمنظمة القبة الحديدية طوال تلك الأيام.

https://sputnikarabic.ae/20230408/بعد-أوامره-بزيادة-الشرطة-داخل-الأقصى-هل-يزيد-تطرف-بن-غفير-من-تأزم-الوضع-في-الأراضي-الفلسطينية؟-1075690599.html

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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الجولان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى