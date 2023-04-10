https://sputnikarabic.ae/20230410/أردوغان-أنقرة-تتفاوض-مع-دول-عديدة-لبناء-حاملة-طائرات-1075741679.html
أردوغان: أنقرة تتفاوض مع دول عديدة لبناء حاملة طائرات
أردوغان: أنقرة تتفاوض مع دول عديدة لبناء حاملة طائرات
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تجري مباحثات مع دول عدة لبناء حاملة طائرات لصالح تركيا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T12:58+0000
2023-04-10T12:58+0000
2023-04-10T12:58+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي
تدشين حاملة طائرات
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة خلال حفل تدشين أول سفينة إنزال هجومية حاملة للطائرات في البحرية التركية: "سنتمكن من تنفيذ عمليات عسكرية وإنسانية في جميع أنحاء العالم بفضل السفينة الهجومية البرمائية المزودة بالدبابات".وأضاف أردوغان: "نجري مباحثات مع دول عديدة لبناء حاملة طائرات".وتابع: "سنرفع ميزانية الصناعات الدفاعية إلى 75 مليار دولار".وصرح الرئيس التركي في وقت سابق، أن مشروعات الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة بلاده "السياسية والاقتصادية".وأوضح أن هذه القدرة نابعة من التقدم الذي أحرزته تركيا في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة للجيش.وأضاف أردوغان أن بلاده في مرحلة جعل مشروعات الصناعات الدفاعية مكملة لقوتها السياسية والاقتصادية.ورأى الرئيس التركي أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة على حدودها الجنوبية تذهل العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230328/أردوغان-الصناعات-الدفاعية-أصبحت-مكملة-لقوة-تركيا-السياسية-والاقتصادية-1075256338.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, تدشين حاملة طائرات
العالم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, تدشين حاملة طائرات
أردوغان: أنقرة تتفاوض مع دول عديدة لبناء حاملة طائرات
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تجري مباحثات مع دول عدة لبناء حاملة طائرات لصالح تركيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة خلال حفل تدشين أول سفينة إنزال هجومية حاملة للطائرات في البحرية التركية: "سنتمكن من تنفيذ عمليات عسكرية وإنسانية في جميع أنحاء العالم بفضل السفينة الهجومية البرمائية المزودة بالدبابات".
وأضاف أردوغان: "نجري مباحثات مع دول عديدة لبناء حاملة طائرات".
وتابع: "سنرفع ميزانية الصناعات الدفاعية إلى 75 مليار دولار".
وصرح الرئيس التركي في وقت سابق، أن مشروعات الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة بلاده "السياسية والاقتصادية".
وقال الرئيس التركي إن بلاده باتت قادرة على القضاء على التهديدات في مصدرها.
وأوضح أن هذه القدرة نابعة من التقدم الذي أحرزته تركيا في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة للجيش.
وأضاف أردوغان أن بلاده في مرحلة جعل مشروعات الصناعات الدفاعية مكملة لقوتها السياسية والاقتصادية.
ورأى الرئيس التركي
أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة على حدودها الجنوبية تذهل العالم.