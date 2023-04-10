https://sputnikarabic.ae/20230410/إعلام-اجتماعات-تنسيقية-بين-حزب-الله-وحركة-أمل-استعدادا-للانتخابات-البلدية-اللبنانية-المقبلة-1075755252.html

إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة

إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة

قالت تقارير إعلامية إن اجتماعات تنسيقية تم عقدها بين قيادات حركة أمل وقيادات "حزب الله" اللبناني، وذلك من أجل الانتخابات البلدية المقبلة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T19:45+0000

2023-04-10T19:45+0000

2023-04-10T19:45+0000

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ووفقا لما نقله موقع "النشرة"، فإن رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، عقد اجتماعا مع رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وذلك للتنسيق في اختيار الكفاءات التي ستمثل الحركة والحزب في الانتخابات البلدية المقبلة.ووفقا للنشرة: "ناقش المجتمعون خلال الاجتماع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقاً فعلياً بعد الدعوة الموجّهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه عموماً".وقال إن قيادات الحزب والحركة أكدوا "جهوزيتهما للمباشرة بهذا الاستحقاق الوطني انطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية".يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 ماي/أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.طالع أيضا: تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان

https://sputnikarabic.ae/20230405/مع-دعوة-وزير-الداخلية-ما-سيناريوهات-إجراء-الانتخابات-البلدية-في-لبنان-وسط-غياب-التمويل؟-1075570940.html

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