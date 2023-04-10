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إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة
إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة
قالت تقارير إعلامية إن اجتماعات تنسيقية تم عقدها بين قيادات حركة أمل وقيادات "حزب الله" اللبناني، وذلك من أجل الانتخابات البلدية المقبلة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T19:45+0000
2023-04-10T19:45+0000
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ووفقا لما نقله موقع "النشرة"، فإن رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، عقد اجتماعا مع رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وذلك للتنسيق في اختيار الكفاءات التي ستمثل الحركة والحزب في الانتخابات البلدية المقبلة.ووفقا للنشرة: "ناقش المجتمعون خلال الاجتماع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقاً فعلياً بعد الدعوة الموجّهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه عموماً".وقال إن قيادات الحزب والحركة أكدوا "جهوزيتهما للمباشرة بهذا الاستحقاق الوطني انطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية".يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 ماي/أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.طالع أيضا: تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان
https://sputnikarabic.ae/20230405/مع-دعوة-وزير-الداخلية-ما-سيناريوهات-إجراء-الانتخابات-البلدية-في-لبنان-وسط-غياب-التمويل؟-1075570940.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة

19:45 GMT 10.04.2023
© flickr.com / peaceworker46علم وشعار "حزب الله"
علم وشعار حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© flickr.com / peaceworker46
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قالت تقارير إعلامية إن اجتماعات تنسيقية تم عقدها بين قيادات حركة أمل وقيادات "حزب الله" اللبناني، وذلك من أجل الانتخابات البلدية المقبلة.
ووفقا لما نقله موقع "النشرة"، فإن رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، عقد اجتماعا مع رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وذلك للتنسيق في اختيار الكفاءات التي ستمثل الحركة والحزب في الانتخابات البلدية المقبلة.
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
مع دعوة وزير الداخلية.. ما سيناريوهات إجراء الانتخابات البلدية في لبنان وسط غياب التمويل؟
5 أبريل, 17:49 GMT
ووفقا للنشرة: "ناقش المجتمعون خلال الاجتماع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقاً فعلياً بعد الدعوة الموجّهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه عموماً".
وقال إن قيادات الحزب والحركة أكدوا "جهوزيتهما للمباشرة بهذا الاستحقاق الوطني انطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية".

ودعا المجتمعون، في مقر حركة أمل، "الجهات التنظيمية واللجان المختصة كافة، للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل أي شيء على مصالح البلدات والناس والعوائل والعشائر والفعاليات، من أجل إيصال الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المسؤولية".

يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 ماي/أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.
طالع أيضا: تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان
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