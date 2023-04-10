https://sputnikarabic.ae/20230410/السعودية-تعلن-عقد-أول-جولة-مشاورات-سياسية-بين-حكومتي-المملكة-وتركيا-1075757471.html
السعودية تعلن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا
السعودية تعلن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الاثنين، "عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T21:15+0000
2023-04-10T21:15+0000
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وأفادت الخارجية السعودية، بأن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي استقبل نظيره التركي السفير بوراك أكتشبار، بحضور سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا".وأضافت أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية جرى بسرعة"، مؤكدا أنه "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك".وأضاف جاويش أوغلو: "تطبيع علاقاتنا مع السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية".وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 2022، زيارة إلى تركيا شملت أيضا الأردن ومصر، وقع خلالها اتفاقيات مع كل من القاهرة وعمان، فيما اقتصر الأمر في إسطنبول على المشاورات والمناقشات.
https://sputnikarabic.ae/20220622/بيان-سعودي-تركي-مشترك-البلدان-عازمتان-على-بدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1064063828.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية تعلن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الاثنين، "عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا".
وأفادت الخارجية السعودية، بأن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي استقبل نظيره التركي السفير بوراك أكتشبار، بحضور سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا".
وأضافت أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية جرى بسرعة
"، مؤكدا أنه "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك".
وأضاف جاويش أوغلو: "تطبيع علاقاتنا مع السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية".
وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 2022، زيارة إلى تركيا
شملت أيضا الأردن ومصر، وقع خلالها اتفاقيات مع كل من القاهرة وعمان، فيما اقتصر الأمر في إسطنبول على المشاورات والمناقشات.