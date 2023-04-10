https://sputnikarabic.ae/20230410/المبعوث-الأممي-المحادثات-السعودية-العمانية-في-صنعاء-تجعل-اليمن-أقرب-ما-يكون-إلى-سلام-دائم-1075753705.html

المبعوث الأممي: المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون إلى سلام دائم

المبعوث الأممي: المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون إلى سلام دائم

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، أن "المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T19:15+0000

2023-04-10T19:15+0000

2023-04-10T19:15+0000

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وقال غروندبرغ، في تصريحات مع وكالة "أسوشييتد برس"، إن "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، مساء أمس الأحد، مباحثات مع قيادات في جماعة "أنصار الله" في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.وتأتي زيارة الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء، بعد إعلان "أنصار الله" على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية، في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدةً أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230410/أنصار-الله-غير-مستعدين-للتفاوض-مع-السعودية-مرة-ثانية-من-خلال-العليمي-1075731940.html

https://sputnikarabic.ae/20230409/أنصار-الله-أجواء-السلام-باتت-تخيم-على-المنطقة-مما-يبعث-على-التفاؤل-والأمل-1075703532.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي