https://sputnikarabic.ae/20230410/بعد-توسع-الناتو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-على-حل-المسائل-المتعلقة-بحماية-حدود-البلاد-1075726624.html

بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يعمل على حل المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد

بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يعمل على حل المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسي، الفريق أندريه ديمين، أن قوات الدفاع الجوي تعمل على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية على... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T01:20+0000

2023-04-10T01:20+0000

2023-04-10T01:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

فنلندا

السويد

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موسكو - سبوتنيك. وقال: "أصبحت فنلندا عضوا في الناتو، كما تستعد السويد للانضمام إليه. وفي ظل هذه الظروف، تعمل قوات الدفاع الجوي على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية بما يتماشى مع مستوى التهديد المتزايد".وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الحاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهماً، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.

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