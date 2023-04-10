https://sputnikarabic.ae/20230410/بعد-توسع-الناتو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-على-حل-المسائل-المتعلقة-بحماية-حدود-البلاد-1075726624.html
بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يعمل على حل المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد
بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يعمل على حل المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد
أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسي، الفريق أندريه ديمين، أن قوات الدفاع الجوي تعمل على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية على... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T01:20+0000
2023-04-10T01:20+0000
2023-04-10T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
فنلندا
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال: "أصبحت فنلندا عضوا في الناتو، كما تستعد السويد للانضمام إليه. وفي ظل هذه الظروف، تعمل قوات الدفاع الجوي على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية بما يتماشى مع مستوى التهديد المتزايد".وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الحاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهماً، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
فنلندا
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, فنلندا, السويد
روسيا, الناتو, فنلندا, السويد
بعد توسع الناتو.. الدفاع الجوي الروسي يعمل على حل المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد
تابعنا عبر
أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسي، الفريق أندريه ديمين، أن قوات الدفاع الجوي تعمل على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية على خلفية توسّع الناتو وانضمام فنلندا للحلف، واحتمال التحاق السويد به.
موسكو - سبوتنيك. وقال: "أصبحت فنلندا عضوا في الناتو، كما تستعد السويد للانضمام إليه
. وفي ظل هذه الظروف، تعمل قوات الدفاع الجوي على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية بما يتماشى مع مستوى التهديد المتزايد".
وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل/نيسان الحاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.
وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها
، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.
هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.
وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهماً، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.