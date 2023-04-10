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https://sputnikarabic.ae/20230410/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-سواحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1075727006.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T03:22+0000
2023-04-10T03:22+0000
زلزال
ساحل بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
العالم
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وقع الزلزال في الساعة 1.05 بالتوقيت العالمي، (4.05 بتوقيت موسكو)، على بعد 224.6 كيلومترًا شمال شرق مدينة كافينج .. و260.1 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وبعمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى "الحزام الناري" التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز المنطقة بنشاط عال للزلازل والبراكين وتضم 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230314/زلزال-بقوة-63-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-شرق-غينيا-الجديدة-1074700427.html
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زلزال, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, العالم
زلزال, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

03:22 GMT 10.04.2023
© flickr.com / Drew Douglas / ساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© flickr.com / Drew Douglas /
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ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي.
وقع الزلزال في الساعة 1.05 بالتوقيت العالمي، (4.05 بتوقيت موسكو)، على بعد 224.6 كيلومترًا شمال شرق مدينة كافينج .. و260.1 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وبعمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
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وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى "الحزام الناري" التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز المنطقة بنشاط عال للزلازل والبراكين وتضم 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.
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