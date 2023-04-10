https://sputnikarabic.ae/20230410/نقل-شخصين-إلى-المستشفى-بعد-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-ألاباما-الأمريكية-1075727683.html
نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية
نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية
خرجت عربات قطار عن القضبان في جاسبر في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما ذكرت الشرطة في... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T05:42+0000
2023-04-10T05:42+0000
2023-04-10T05:42+0000
خروج قطار عن مساره
الولايات المتحدة الأمريكية
ألاباما
العالم
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وأفادت إدارة شرطة جاسبر، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير/شباط في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20230403/خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-1075456280.html
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خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاباما, العالم
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاباما, العالم
نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية
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خرجت عربات قطار عن القضبان في جاسبر في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما ذكرت الشرطة في وقت مبكر من صباح الأحد.
وأفادت إدارة شرطة جاسبر، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية
الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.
وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك
. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.
وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.
وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.
وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير/شباط في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.
ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.