عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/نقل-شخصين-إلى-المستشفى-بعد-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-ألاباما-الأمريكية-1075727683.html
نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية
نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية
خرجت عربات قطار عن القضبان في جاسبر في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما ذكرت الشرطة في... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T05:42+0000
2023-04-10T05:42+0000
خروج قطار عن مساره
الولايات المتحدة الأمريكية
ألاباما
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074056660_0:0:2138:1204_1920x0_80_0_0_18e68188d833a556c9fb3c78bc11aa3d.jpg
وأفادت إدارة شرطة جاسبر، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير/شباط في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20230403/خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مونتانا-الأمريكية-1075456280.html
الولايات المتحدة الأمريكية
ألاباما
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074056660_151:0:2051:1425_1920x0_80_0_0_c80bff7334902938de64ab28d33abdca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاباما, العالم
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاباما, العالم

نقل شخصين إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره في ولاية ألاباما الأمريكية

05:42 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Matt Freedتداعيات حادث خروج قطار :نورفلوك ساوثرن" يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2023
تداعيات حادث خروج قطار :نورفلوك ساوثرن يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Matt Freed
تابعنا عبرTelegram
خرجت عربات قطار عن القضبان في جاسبر في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما ذكرت الشرطة في وقت مبكر من صباح الأحد.
وأفادت إدارة شرطة جاسبر، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.
وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.
وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.
وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.
تداعيات حادث خروج قطار :نورفلوك ساوثرن يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية
3 أبريل, 05:53 GMT
وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير/شباط في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.
ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала