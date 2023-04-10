عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزير-الخارجية-التركي-اجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وتركيا-وسوريا-وإيران-أوائل-مايو-المقبل-في-موسكو-1075746332.html
جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران أوائل مايو في موسكو
جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران أوائل مايو في موسكو
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، قد يعقد مطلع مايو/ أيار/ المقبل، في العاصمة... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:34+0000
2023-04-10T15:15+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "لقد ناقشنا هذا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته. نعتقد أن هذا اللقاء سيُعقد في مطلع مايو، وفي موسكو حسب اعتقادي. لقد تلقينا هذه المعلومات من الجانب الروسي".وأضاف أن "خارطة الطريق" الخاصة بسوريا، تتضمن عقد لقاء بين قادة روسيا وسوريا وإيران وتركيا، مشيرًا إلى أن "وزراء خارجية البلدان الأربعة سيعملون على وضع الترتيبات اللازمة لهذا الاجتماع".وأوضح وزير خارجية تركيا أن "اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، سيجرى التحضير له خلال اجتماع موسكو"، مضيفًا: "لن نحقق أي مكاسب سياسية من وراء اللقاء بين أردوغان والأسد أو أي لقاء على مستوى الوزراء".وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، كشف أمس الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر المقبل.وفي تصريح لـ صحيفة "الوطن" السورية، بيّن السفير الروسي أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعاً، اليوم الاثنين، جرى تأجيله إلى بداية شهر مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل، ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، في ظل إصرار دمشق وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء الوجود العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب والأهم وقف التدخل في شؤونها الداخلية.وبيّنت المصادر أن تركيا التي لم تبدِ في تصريحاتها حتى الآن أي إشارة على استعدادها للتعهد بالتزامات خاصة بالمبادئ التي تريدها دمشق، وربطت وجودها العسكري بوجود تنظيم "قسد" الذي تصنفه تركيا بالإرهابي وحده من دون سواه من التنظيمات الإرهابية المتبقية في الشمال السوري، وتريد من دمشق التعاون الكامل في القضاء على "قسد" قبل الدخول في أي مفاوضات جدية للانسحاب من الأراضي السورية التي توجد فيها.وعُقد، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الروسية، موسكو، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-يعلن-عن-تحضيرات-لاجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1075638925.html
https://sputnikarabic.ae/20230410/موسكو-موعد-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وإيران-وروسيا-لم-يحدد-بعد--1075737318.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم

جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران أوائل مايو في موسكو

14:34 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 15:15 GMT 10.04.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، قد يعقد مطلع مايو/ أيار/ المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "لقد ناقشنا هذا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته. نعتقد أن هذا اللقاء سيُعقد في مطلع مايو، وفي موسكو حسب اعتقادي. لقد تلقينا هذه المعلومات من الجانب الروسي".
وأضاف أن "خارطة الطريق" الخاصة بسوريا، تتضمن عقد لقاء بين قادة روسيا وسوريا وإيران وتركيا، مشيرًا إلى أن "وزراء خارجية البلدان الأربعة سيعملون على وضع الترتيبات اللازمة لهذا الاجتماع".
وأوضح وزير خارجية تركيا أن "اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، سيجرى التحضير له خلال اجتماع موسكو"، مضيفًا: "لن نحقق أي مكاسب سياسية من وراء اللقاء بين أردوغان والأسد أو أي لقاء على مستوى الوزراء".
وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، كشف أمس الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر المقبل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
7 أبريل, 10:17 GMT
وفي تصريح لـ صحيفة "الوطن" السورية، بيّن السفير الروسي أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعاً، اليوم الاثنين، جرى تأجيله إلى بداية شهر مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.
وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل، ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.
ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، في ظل إصرار دمشق وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء الوجود العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب والأهم وقف التدخل في شؤونها الداخلية.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
موسكو: موعد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد
11:23 GMT
وبيّنت المصادر أن تركيا التي لم تبدِ في تصريحاتها حتى الآن أي إشارة على استعدادها للتعهد بالتزامات خاصة بالمبادئ التي تريدها دمشق، وربطت وجودها العسكري بوجود تنظيم "قسد" الذي تصنفه تركيا بالإرهابي وحده من دون سواه من التنظيمات الإرهابية المتبقية في الشمال السوري، وتريد من دمشق التعاون الكامل في القضاء على "قسد" قبل الدخول في أي مفاوضات جدية للانسحاب من الأراضي السورية التي توجد فيها.
وعُقد، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الروسية، موسكو، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала