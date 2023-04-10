https://sputnikarabic.ae/20230410/وزير-روسي-سابق-تأثير-الأزمة-الاقتصادية-العالمية-القادمة-سيكون-أكبر-بكثير-من-2008-1075727272.html
وزير روسي سابق: تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة سيكون أكبر بكثير من 2008
وزير روسي سابق: تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة سيكون أكبر بكثير من 2008
رجح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الروسي الأسبق، ميخائيل زادورنوف، أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة أكبر بكثير من أزمة عام 2008، بسبب فرض... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T04:39+0000
2023-04-10T04:39+0000
2023-04-10T04:39+0000
اقتصاد
موارد الاقتصاد
الاقتصاد الروسي
جيوسياسية التنافس الدولي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زادورنوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "تأثير هذه الأزمة سيكون أكبر بكثير مما كان عليه في 2007-2009، عندما كانت هناك أزمة اقتصادية بحتة".ويرى الخبير الاقتصادي أن السبب في ذلك هو فرض الجغرافيا السياسية على العلاقات الاقتصادية. لافتا إلى أن الأزمة الحالية تتميز بانتقالها إلى مواجهة سياسية مباشرة، أي "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين.وأوضح زادورونوف، أن الأزمة (القادمة) ليست مجرد مرحلة على طريق نمو أو تطور الاقتصاد العالمي. بل أزمة دورية، وقعت بسبب التغيير في الاتجاه نحو الحمائية في التجارة.وختم قائلا، "هذه أزمة جيوسياسية تهدف إلى تغيير النظام العالمي، وهو ما سنراه في السنوات الخمس إلى العشر القادمة".
https://sputnikarabic.ae/20230408/الأمريكيون-يسحبون-نصف-ترليون-دولار-منذ-بداية-الأزمة-المالية-1075683123.html
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اقتصاد, موارد الاقتصاد, الاقتصاد الروسي, جيوسياسية التنافس الدولي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, موارد الاقتصاد, الاقتصاد الروسي, جيوسياسية التنافس الدولي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير روسي سابق: تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة سيكون أكبر بكثير من 2008
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رجح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الروسي الأسبق، ميخائيل زادورنوف، أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة أكبر بكثير من أزمة عام 2008، بسبب فرض الجغرافيا السياسية على الاقتصاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال زادورنوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "تأثير هذه الأزمة سيكون أكبر بكثير
مما كان عليه في 2007-2009، عندما كانت هناك أزمة اقتصادية بحتة".
ويرى الخبير الاقتصادي أن السبب في ذلك هو فرض الجغرافيا السياسية على العلاقات الاقتصادية. لافتا إلى أن الأزمة الحالية تتميز بانتقالها إلى مواجهة سياسية مباشرة، أي "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين
.
وأوضح زادورونوف، أن الأزمة (القادمة) ليست مجرد مرحلة على طريق نمو أو تطور الاقتصاد العالمي. بل أزمة دورية، وقعت بسبب التغيير في الاتجاه نحو الحمائية في التجارة.
وختم قائلا، "هذه أزمة جيوسياسية تهدف إلى تغيير النظام العالمي، وهو ما سنراه في السنوات الخمس إلى العشر القادمة".