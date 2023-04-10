https://sputnikarabic.ae/20230410/وفد-فني-إيراني-يزور-البحرين-لبحث-أوضاع-الممثليات-الدبلوماسية-1075732540.html
وفد فني إيراني يزور البحرين لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية
وفد فني إيراني يزور البحرين لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن وفدا فنيا إيرانيا زار البحرين مؤخرا لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية الإيرانية لدى البحرين. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:32+0000
2023-04-10T09:32+0000
2023-04-10T09:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
البحرين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "هناك وفدان زارا البحرين، أحدهما وفد فني لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية، ووفد آخر برلماني زار البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ووجدنا تعاونا جيدا من جانب المسؤولين في الطرف البحريني".في سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية فهم الحقائق الجديدة في منطقة غرب آسيا، وعدم التدخل لصالح إسرائيل.وقال كنعاني، في تغريدة على "تويتر": "نشر الأخبار بشكل دوري عن نقل الغواصات الأمريكية أو تحرك السفن الحربية الأمريكية أو نقل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، في وقت تتجه فيه الظروف الحالية في المنطقة إلى تشكيل نظام جديد وعدم الحاجة إلى قوات عسكرية من خارج المنطقة في المنطقة، هو جزء من كفاح الحكومة الأمريكية للتغطية على تراجع قوتها في العالم".وتابع: "من خلال خلق الحروب وإشاعة عدم الاستقرار، تحرك النظام الأمريكي باتجاه مخالف لإرادة دول منطقة غرب آسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تؤكد-دعمها-لوقف-إطلاق-النار-في-اليمن--1075730746.html
إيران
أخبار إيران
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103502/80/1035028039_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_8369dd2d9a91925a5325ba4f558b6498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, البحرين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, البحرين, الأخبار
وفد فني إيراني يزور البحرين لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن وفدا فنيا إيرانيا زار البحرين مؤخرا لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية الإيرانية لدى البحرين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "هناك وفدان زارا البحرين، أحدهما وفد فني لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية
، ووفد آخر برلماني زار البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ووجدنا تعاونا جيدا من جانب المسؤولين في الطرف البحريني".
وأضاف المتحدث أن "الحوارات التي أجريت في البحرين كانت إيجابية، وأظهرت حسن نوايا الطرفين وننتظر حدوث تطورات إيجابية".
في سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية فهم الحقائق الجديدة في منطقة غرب آسيا
، وعدم التدخل لصالح إسرائيل.
وقال كنعاني، في تغريدة على "تويتر": "نشر الأخبار بشكل دوري عن نقل الغواصات الأمريكية أو تحرك السفن الحربية الأمريكية أو نقل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، في وقت تتجه فيه الظروف الحالية في المنطقة إلى تشكيل نظام جديد وعدم الحاجة إلى قوات عسكرية من خارج المنطقة في المنطقة، هو جزء من كفاح الحكومة الأمريكية للتغطية على تراجع قوتها في العالم".