https://sputnikarabic.ae/20230411/البرلمان-المصري-يدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-1075773932.html
البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
أدان مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:26+0000
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وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، في بيان صدر اليوم، إن ما فعلته القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى يوم الخامس من أبريل/ نيسان الجاري في الأماكن المقدسة بمثابة "تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة".وأوضح الجبالي أن ما حدث من قبل القوات الإسرائيلية "تصعيد خطير وغير مقبول"، وتابع أن تلك الانتهاكات ينتج عنها المزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده.وطالب رئيس مجلس النواب المصري المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوضع حد لتلك الاعتداءات.ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-عدوان-عسكري-إسرائيلي-وشيك-على-قطاع-غزة-1075752496.html
https://sputnikarabic.ae/20230409/السلطة-الفلسطينية-المسجد-الأقصى-حق-خالص-للمسلمين-وحدهم-1075701120.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
تابعنا عبر
أدان مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، في بيان
صدر اليوم، إن ما فعلته القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى يوم الخامس من أبريل/ نيسان الجاري في الأماكن المقدسة بمثابة "تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة".
وأوضح الجبالي أن ما حدث من قبل القوات الإسرائيلية "تصعيد
خطير وغير مقبول"، وتابع أن تلك الانتهاكات ينتج عنها المزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده.
وطالب رئيس مجلس النواب المصري المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوضع حد لتلك الاعتداءات.
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.