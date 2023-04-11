https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الأرمينية-تعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-مع-القوات-الأذربيجانية-1075804241.html
الدفاع الأرمينية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية
الدفاع الأرمينية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية
قُتل أربعة جنود من الجيش الأرميني وأصيب ستة آخرون، خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من قرية تيه في منطقة سيونيك في أرمينيا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T18:22+0000
2023-04-11T18:22+0000
2023-04-11T18:22+0000
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وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية في بيان عبر حسابها على الانترنت، اليوم الثلاثاء "نتيجة للاستفزاز الأذربيجاني من الجانب الأرمني، قتل أربعة أشخاص وجرح ستة. لقد سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في الجانب الأذربيجاني".بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الأرمينية شريط فيديو يظهر كيف أن جنود القوات المسلحة الأذربيجانية يقودون سياراتهم لجنود القوات المسلحة الأرمنية بغرض الاستفزاز، سرعان ما بدأ إطلاق النار.يشار إلى أنه، في الساعة 19.30 بتوقيت موسكو، كان الوضع على خط المواجهة مستقرًا نسبيًا.في شهر مارس\أذار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن مقتل جندي على الحدود مع أذربيجان.وأعربت الوزارة عن تعازيها لأقارب وزملاء الجندي الراحل.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزارة-الدفاع-الأرمينية-تعلن-اعتقال-جندي-أذربيجاني-بعد-عبوره-الحدود--1075748759.html
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العالم, أذربيجان, اشتباكات, أرمينيا
العالم, أذربيجان, اشتباكات, أرمينيا
الدفاع الأرمينية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية
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قُتل أربعة جنود من الجيش الأرميني وأصيب ستة آخرون، خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من قرية تيه في منطقة سيونيك في أرمينيا.
وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية في بيان عبر حسابها على الانترنت، اليوم الثلاثاء "نتيجة للاستفزاز الأذربيجاني من الجانب الأرمني، قتل أربعة أشخاص وجرح ستة. لقد سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في الجانب الأذربيجاني".
بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الأرمينية شريط فيديو يظهر كيف أن جنود القوات المسلحة الأذربيجانية يقودون سياراتهم لجنود القوات المسلحة الأرمنية بغرض الاستفزاز، سرعان ما بدأ إطلاق النار.
يشار إلى أنه، في الساعة 19.30 بتوقيت موسكو، كان الوضع على خط المواجهة مستقرًا نسبيًا.
في شهر مارس\أذار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن مقتل جندي على الحدود مع أذربيجان.
وأعربت الوزارة عن تعازيها لأقارب وزملاء الجندي الراحل.