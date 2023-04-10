https://sputnikarabic.ae/20230410/وزارة-الدفاع-الأرمينية-تعلن-اعتقال-جندي-أذربيجاني-بعد-عبوره-الحدود--1075748759.html
وزارة الدفاع الأرمينية تعلن اعتقال جندي أذربيجاني بعد عبوره الحدود
وزارة الدفاع الأرمينية تعلن اعتقال جندي أذربيجاني بعد عبوره الحدود
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اعتقال جندي أذربيجاني كان يحاول عبور الحدود ليلا مع أحد رفقائه. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T15:50+0000
2023-04-10T15:50+0000
2023-04-10T15:50+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين، إن جنديًا أذربيجانيًا اعتقل ليلًا بعد عبوره إلى الأراضي الأرمينية، وأن مطاردة رفيقه جارية.وجاء في البيان أنه "بين الساعة الواحدة صباحا والساعة الثانية صباحا، تم العثور على جندي تابع للقوات المسلحة الأذربيجانية اعتقل في إقليم جمهورية أرمينيا، ووفقا لما ذكره، كان معه أيضا جندي آخر، ولا تزال عمليات البحث جارية".يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان خاضتا حربين على ناغورني كاراباخ، وهي منطقة جبلية متنازع عليها محصورة بين دولتي جنوب القوقاز حيث يوجد لكل منهما وجود عسكري.طالع أيضا: الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان
وزارة الدفاع الأرمينية تعلن اعتقال جندي أذربيجاني بعد عبوره الحدود
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اعتقال جندي أذربيجاني كان يحاول عبور الحدود ليلا مع أحد رفقائه.