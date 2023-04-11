https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1075807535.html

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أطلقت القوات الأوكرانية النار 26 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم إطلاق 123 قذيفة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T22:09+0000

2023-04-11T22:09+0000

2023-04-11T22:09+0000

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موسكو - سبوتنيك. وفقاً لبيان نُشر على قناة تلغرام لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والمراقبة المشترك: "تم الإبلاغ عن 26 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وتعرضت مناطق جورلوفكا (نيكيتوفسكي والمناطق المركزية من المدينة)، وبانتيليمونوفكا، ودونيتسك (كييفسكي وكيوبيشيفسكي وبيتروفسكي)، وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفاردييفسكي) لنيران القوات الأوكرانية. فيما ورد خلال النهار معلومات عن سقوط ضحيتين لهجمات مسلحين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230411/صحفي-أمريكي-يصاب-بالرعب-من-الفظائع-المرتكبة-من-طرف-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1075805232.html

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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن