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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-26-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1075807535.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أطلقت القوات الأوكرانية النار 26 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم إطلاق 123 قذيفة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T22:09+0000
2023-04-11T22:09+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وفقاً لبيان نُشر على قناة تلغرام لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والمراقبة المشترك: "تم الإبلاغ عن 26 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وتعرضت مناطق جورلوفكا (نيكيتوفسكي والمناطق المركزية من المدينة)، وبانتيليمونوفكا، ودونيتسك (كييفسكي وكيوبيشيفسكي وبيتروفسكي)، وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفاردييفسكي) لنيران القوات الأوكرانية. فيما ورد خلال النهار معلومات عن سقوط ضحيتين لهجمات مسلحين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230411/صحفي-أمريكي-يصاب-بالرعب-من-الفظائع-المرتكبة-من-طرف-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1075805232.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

22:09 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أطلقت القوات الأوكرانية النار 26 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم إطلاق 123 قذيفة.
موسكو - سبوتنيك. وفقاً لبيان نُشر على قناة تلغرام لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والمراقبة المشترك: "تم الإبلاغ عن 26 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك
19:04 GMT
وتعرضت مناطق جورلوفكا (نيكيتوفسكي والمناطق المركزية من المدينة)، وبانتيليمونوفكا، ودونيتسك (كييفسكي وكيوبيشيفسكي وبيتروفسكي)، وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفاردييفسكي) لنيران القوات الأوكرانية. فيما ورد خلال النهار معلومات عن سقوط ضحيتين لهجمات مسلحين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:20 GMT
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