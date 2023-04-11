https://sputnikarabic.ae/20230411/الولايات-المتحدة-تشكك-في-نجاح-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1075759665.html
الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"
الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T04:24+0000
2023-04-11T04:24+0000
2023-04-11T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قدرات الجيش الأوكراني.وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة لشهر فبراير/ شباط، تحذر من "النواقص في ما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وحسب الوثيقة، فإن استراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق التي تدور المعارك فيها على المحور الشرقي، وفي الوقت ذاته التقدم باتجاه الجنوب لقطع الممر البري المؤدي إلى جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".وذكرت "واشنطن بوست" أن الوثيقة التي لم يتم الكشف عنها سابقا، هي واحدة من تلك الوثائق السرية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230411/البيت-الأبيض-لم-نحدد-بعد-كيفية-تسرب-وثائق-البنتاغون-السرية-1075758877.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"
04:24 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.
واشنطن - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية
لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قدرات الجيش الأوكراني.
وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة لشهر فبراير/ شباط، تحذر من "النواقص في ما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض"
، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وحسب الوثيقة، فإن استراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق التي تدور المعارك فيها على المحور الشرقي، وفي الوقت ذاته التقدم باتجاه الجنوب لقطع الممر البري المؤدي إلى جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".
وذكرت "واشنطن بوست" أن الوثيقة التي لم يتم الكشف عنها سابقا، هي واحدة من تلك الوثائق السرية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي.