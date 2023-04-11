عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/الولايات-المتحدة-تشكك-في-نجاح-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1075759665.html
الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"
الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T04:24+0000
2023-04-11T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075759506_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2005ed84d4511169e6ac278e1b8c1cb9.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قدرات الجيش الأوكراني.وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة لشهر فبراير/ شباط، تحذر من "النواقص في ما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وحسب الوثيقة، فإن استراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق التي تدور المعارك فيها على المحور الشرقي، وفي الوقت ذاته التقدم باتجاه الجنوب لقطع الممر البري المؤدي إلى جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".وذكرت "واشنطن بوست" أن الوثيقة التي لم يتم الكشف عنها سابقا، هي واحدة من تلك الوثائق السرية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230411/البيت-الأبيض-لم-نحدد-بعد-كيفية-تسرب-وثائق-البنتاغون-السرية-1075758877.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075759506_146:0:1923:1333_1920x0_80_0_0_58811b0e8fc64d0723bb7ab3ea85aac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"

04:24 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 11.04.2023)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVالقوات الأوكرانية على طريق قرب باخموت، دونيتسك، 5 مارس 2023
القوات الأوكرانية على طريق قرب باخموت، دونيتسك، 5 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
تابعنا عبرTelegram
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.
واشنطن - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قدرات الجيش الأوكراني.
وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة لشهر فبراير/ شباط، تحذر من "النواقص في ما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وحسب الوثيقة، فإن استراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق التي تدور المعارك فيها على المحور الشرقي، وفي الوقت ذاته التقدم باتجاه الجنوب لقطع الممر البري المؤدي إلى جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
01:09 GMT
ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".
وذكرت "واشنطن بوست" أن الوثيقة التي لم يتم الكشف عنها سابقا، هي واحدة من تلك الوثائق السرية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала