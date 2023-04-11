https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـسبوتنيك-حول-ترشحه-مستقبلا-لرئاسة-ليبيا-كل-شيء-مرهون-بالظروف-والمستجدات-1075761020.html

باشاغا لـ"سبوتنيك" حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا: كل شيء مرهون بالظروف والمستجدات

باشاغا لـ"سبوتنيك" حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا: كل شيء مرهون بالظروف والمستجدات

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إن مسألة ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T06:48+0000

2023-04-11T06:48+0000

2023-04-11T06:48+0000

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فتحي باشاغا

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وأكد باشاغا، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا، أن:وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.في مارس الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/ حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـ-سبوتنيك-ليبيا-بحاجة-إلى-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-وفتح-آفاق-جديدة-للتبادل-الدبلوماسي-1075758707.html

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