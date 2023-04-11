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https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـسبوتنيك-حول-ترشحه-مستقبلا-لرئاسة-ليبيا-كل-شيء-مرهون-بالظروف-والمستجدات-1075761020.html
باشاغا لـ"سبوتنيك" حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا: كل شيء مرهون بالظروف والمستجدات
باشاغا لـ"سبوتنيك" حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا: كل شيء مرهون بالظروف والمستجدات
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إن مسألة ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T06:48+0000
2023-04-11T06:48+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
فتحي باشاغا
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وأكد باشاغا، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا، أن:وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.في مارس الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/ حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـ-سبوتنيك-ليبيا-بحاجة-إلى-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-وفتح-آفاق-جديدة-للتبادل-الدبلوماسي-1075758707.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا

باشاغا لـ"سبوتنيك" حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا: كل شيء مرهون بالظروف والمستجدات

06:48 GMT 11.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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حصري
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إن مسألة ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد.
وأكد باشاغا، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول حول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا، أن:
"هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سأخذها بعين الاعتبار وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي
00:18 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
في مارس الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/ حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
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