https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-يقول-إن-الانتخابات-الليبية-مهددة-بسبب-انقسام-السلطة-1075759314.html
باشاغا يقول إن الانتخابات الليبية مهددة بسبب انقسام السلطة
باشاغا يقول إن الانتخابات الليبية مهددة بسبب انقسام السلطة
قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا لوكالة "سبوتنيك"، إن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T03:05+0000
2023-04-11T03:05+0000
2023-04-11T03:11+0000
فتحي باشاغا
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بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "لا شك في أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أي عملية انتخابية محتملة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.في مارس/آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـ-سبوتنيك-ليبيا-بحاجة-إلى-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-وفتح-آفاق-جديدة-للتبادل-الدبلوماسي-1075758707.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فتحي باشاغا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم العربي, حصري
فتحي باشاغا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم العربي, حصري
باشاغا يقول إن الانتخابات الليبية مهددة بسبب انقسام السلطة
03:05 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 03:11 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا لوكالة "سبوتنيك"، إن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023.
بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "لا شك في أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أي عملية انتخابية
محتملة".
وفي الوقت نفسه، وعد باشاغا "بالعمل الجاد مع الأطراف الوطنية والدولية التي تؤمن بالديمقراطية والوحدة وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
في مارس/آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.