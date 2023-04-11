عربي
https://sputnikarabic.ae/20230411/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-25-آخرين-في-تحطم-حافلة-ببيرو-فيديو-1075760331.html
مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو
مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو
لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب 25 آخرون في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T05:59+0000
2023-04-11T05:59+0000
العالم
بيرو
أخبار بيرو
اصطدام حافلة
حافلة ركاب
مقتل أشخاص
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497658_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_6b1ac0b06b694e785b8fdf7444494a98.jpg
وقال العقيد فيكتور ميزا، رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.يذكر أن الحافلة أنطلقت من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497658_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_038890653faea238dbeaabd7a09e3eb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بيرو, أخبار بيرو, اصطدام حافلة, حافلة ركاب, مقتل أشخاص
العالم, بيرو, أخبار بيرو, اصطدام حافلة, حافلة ركاب, مقتل أشخاص

مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو

05:59 GMT 11.04.2023
© AP Photo / Jose Sotomayorاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Jose Sotomayor
تابعنا عبرTelegram
لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب 25 آخرون في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو.
وقال العقيد فيكتور ميزا، رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.
يذكر أن الحافلة أنطلقت من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.
ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.
ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.
وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала