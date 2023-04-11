https://sputnikarabic.ae/20230411/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-25-آخرين-في-تحطم-حافلة-ببيرو-فيديو-1075760331.html
مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو
مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو
لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب 25 آخرون في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T05:59+0000
2023-04-11T05:59+0000
2023-04-11T05:59+0000
العالم
بيرو
أخبار بيرو
اصطدام حافلة
حافلة ركاب
مقتل أشخاص
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وقال العقيد فيكتور ميزا، رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.يذكر أن الحافلة أنطلقت من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بيرو, أخبار بيرو, اصطدام حافلة, حافلة ركاب, مقتل أشخاص
العالم, بيرو, أخبار بيرو, اصطدام حافلة, حافلة ركاب, مقتل أشخاص
مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في تحطم حافلة ببيرو... فيديو
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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب 25 آخرون في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو.
وقال العقيد فيكتور ميزا، رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.
يذكر أن الحافلة أنطلقت من منطقة هوانوكو المركزية
فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.
ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا
، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.
ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.
وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.