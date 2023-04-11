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وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
أجرت روسيا تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات تمكن من إصابة الهدف الذي تم تحديده بدقة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T21:16+0000
2023-04-11T21:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق جرت من موقع إطلاق الصواريخ "كابوستين يار"، في منطقة أستراخان.وبحسب بيان الوزارة، فإن الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان، مشيرا إلى أنه كان يحمل رأسا حربيا مخصص للتدريب.ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.يذكر أنه في أواخر مارس/ أذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات، مشيرة إلى أنها تجري بمشاركة أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

21:16 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 11.04.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أجرت روسيا تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات تمكن من إصابة الهدف الذي تم تحديده بدقة.
موسكو - سبوتنيك. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق جرت من موقع إطلاق الصواريخ "كابوستين يار"، في منطقة أستراخان.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان، مشيرا إلى أنه كان يحمل رأسا حربيا مخصص للتدريب.
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال غورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
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ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.
يذكر أنه في أواخر مارس/ أذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات، مشيرة إلى أنها تجري بمشاركة أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات.
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