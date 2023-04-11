https://sputnikarabic.ae/20230411/-نيبينزيا-الأسلحة-الغربية-التي-تم-توريدها-لأوكرانيا-باتت-تظهر-في-إفريقيا-وأوروبا-1075759838.html
نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في إفريقيا وأوروبا
نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في إفريقيا وأوروبا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T05:05+0000
2023-04-11T05:05+0000
2023-04-11T05:05+0000
فاسيلي نيبينزيا
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أخبار الاتحاد الأوروبي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وبات بأيدي المسلحين، وخصوصا في إفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الإفريقية".وأضاف أن "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظمات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر تؤكده الحقائق".يذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في 3 أبريل/نيسان الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230411/الولايات-المتحدة-تشكك-في-نجاح-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1075759665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في إفريقيا وأوروبا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا "الأمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا
تنتشر حول العالم وبات بأيدي المسلحين، وخصوصا في إفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الإفريقية".
وأضاف أن "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظمات الإجرامية
والإرهابيين. والآن هذا أمر تؤكده الحقائق".
يذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في 3 أبريل/نيسان الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.