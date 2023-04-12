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الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية
الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تزال تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:58+0000
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بغداد– سبوتنيك. وقال الصحاف، في تصريح إلى "سبوتنيك"، إن "العراق كان ولا يزال يدعم عودة سوريّا إلى مقعدها في الجامعة العربية.. تكامل البيت العربي، ينعكس إيجاباً على أطرافه".ودعا مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.وأفادت وسائل إعلام عربية، بأنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.وأشارت إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".وتعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار.وذكرت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة، فيما أكدت أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الخارجية-المصرية-لقاء-شكري-مع-الأسد-لم-يتطرق-لعودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-فيديو-1074119107.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/تونس-تعيد-علاقاتها-مع-دمشق-هل-اقتربت-سوريا-من-العودة-إلى-جامعة-الدول-العربية-1075660119.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, جامعة الدول العربية, الأخبار, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, جامعة الدول العربية, الأخبار, العالم العربي
الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية
08:58 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تزال تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
بغداد– سبوتنيك. وقال الصحاف، في تصريح إلى "سبوتنيك"، إن "العراق كان ولا يزال يدعم عودة سوريّا إلى مقعدها في الجامعة العربية.. تكامل البيت العربي، ينعكس إيجاباً على أطرافه".
ودعا مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا
إلى الجامعة العربية.
وأفادت وسائل إعلام عربية، بأنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وأشارت إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".
وتعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري
بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار.
وذكرت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة، فيما أكدت أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.