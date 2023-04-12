https://sputnikarabic.ae/20230412/الدفاع-التايوانية-15-مقاتلة-صينية-عبرت-الخط-الأوسط-لمضيق-تايوان-اليوم-1075810813.html
الدفاع التايوانية: 15 مقاتلة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان اليوم
الدفاع التايوانية: 15 مقاتلة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان اليوم
قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، بأن 15 طائرة من القوات الجوية الصينية عبروا في الـ 24 ساعة الماضية، خط الوسط الفاصل في مضيق تايوان، والذي يعد... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T04:00+0000
2023-04-12T04:00+0000
2023-04-12T04:00+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: "تم اكتشاف 15 طائرة {صينية} قد تخطت الخط الوسطي لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي الجنوبية الغربية لتايوان".وأضاف البيان أنه "تم اكتشاف 35 طائرة و8 سفن من البحرية الشعبية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا (UTC +8) اليوم. وقد راقبت قوات الدفاع الجوي والبحرية ونظام الصواريخ البرية التابعة للقوات المسلحة التايوانية الوضع وأمرت بتفعيل طائرات الدورية الجوية القتالية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للرد على هذه الأنشطة".ويوم الأحد الماضي، رصدت القوات المسلحة التايوانية اقتراب 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على خلفية التدريبات العسكرية الجارية لجيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المياه والمجال الجوي حول الجزيرة لليوم الثاني.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-تجري-مناورة-عسكرية-حية-تضرب-أهدافا-قرب-تايوان-1075730650.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع التايوانية: 15 مقاتلة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان اليوم
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، بأن 15 طائرة من القوات الجوية الصينية عبروا في الـ 24 ساعة الماضية، خط الوسط الفاصل في مضيق تايوان، والذي يعد عادة حاجزاً غير رسمي بين الجانبين.
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: "تم اكتشاف 15 طائرة {صينية} قد تخطت الخط الوسطي لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي الجنوبية الغربية لتايوان".
وأضاف البيان أنه "تم اكتشاف 35 طائرة و8 سفن من البحرية الشعبية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا (UTC +8) اليوم. وقد راقبت قوات الدفاع الجوي والبحرية ونظام الصواريخ البرية التابعة للقوات المسلحة التايوانية الوضع وأمرت بتفعيل طائرات الدورية الجوية القتالية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للرد على هذه الأنشطة".
ويوم الأحد الماضي، رصدت القوات المسلحة التايوانية اقتراب 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني
على خلفية التدريبات العسكرية الجارية لجيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المياه والمجال الجوي حول الجزيرة لليوم الثاني.
وتصاعدت
التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.