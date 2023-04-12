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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الدفاع-الروسية-تدرس-عينات-لـ240-نوع-من-مسببات-أمراض-خطيرة-وجدت-في-مختبرات-بيولوجية-أوكرانية-1075818706.html
الدفاع الروسية تدرس عينات لـ240 نوعا من مسببات أمراض خطيرة وجدت في مختبرات بيولوجية أوكرانية
الدفاع الروسية تدرس عينات لـ240 نوعا من مسببات أمراض خطيرة وجدت في مختبرات بيولوجية أوكرانية
أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية تجري أبحاثا على عينات لـ 240 نوعا... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T09:42+0000
2023-04-12T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، في مجلس الفيدرالية حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "لقد عملنا بالفعل في أربع مختبرات. تم العثور في تلك المختبرات على نحو 240 مادة ممرضة من مختلف الأنواع، ونحن ندرسها، ونواصل دراستها. معظمها يتعلق بالجمرة الخبيثة والكوليرا".وأضاف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي: "نتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، في هذا المجال".وتواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة تحليلية للأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، في أوكرانيا ومناطق أخرى من العالم.وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن أسماء الأشخاص المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، بمن فيهم مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية، ومؤسسات الدولة وشركات خاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تعتزم-إرسال-تقرير-لجنة-المختبرات-البيولوجية-إلى-جميع-دول-العالم-1075771048.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الروسية-أمريكا-تصنع-مكونات-أسلحة-بيولوجية-قرب-حدود-روسيا-1075777919.html
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روسيا

الدفاع الروسية تدرس عينات لـ240 نوعا من مسببات أمراض خطيرة وجدت في مختبرات بيولوجية أوكرانية

09:42 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 12.04.2023)
CC0 / pexels.com / مختبرات بيولوجية
مختبرات بيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
CC0 / pexels.com /
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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية تجري أبحاثا على عينات لـ 240 نوعا من مسببات الأمراض الخطيرة، التي تم العثور عليها في أربع مختبرات في أوكرانيا، بما في ذلك الكوليرا والجمرة الخبيثة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف، في مجلس الفيدرالية حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "لقد عملنا بالفعل في أربع مختبرات. تم العثور في تلك المختبرات على نحو 240 مادة ممرضة من مختلف الأنواع، ونحن ندرسها، ونواصل دراستها. معظمها يتعلق بالجمرة الخبيثة والكوليرا".

وبحسب كيريلوف، فإن روسيا لديها لقاحات وأدوية ضد مثل هذه الأمراض.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
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أمس, 09:31 GMT
وأضاف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي: "نتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، في هذا المجال".

وأعلن كيريلوف، في وقت سابق، أن المنشآت البيولوجية الأميركية، تشكل تهديدًا خطيرًا لمناطق بأكملها؛ مستشهدا بحادثة تهريب المواد السامة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

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الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا
أمس, 12:42 GMT
وتواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة تحليلية للأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، في أوكرانيا ومناطق أخرى من العالم.
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن أسماء الأشخاص المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، بمن فيهم مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية، ومؤسسات الدولة وشركات خاصة في أوكرانيا.
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