https://sputnikarabic.ae/20230412/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تتعهد-بالدفاع-عن-الفلبين-1075820801.html
الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بالدفاع عن الفلبين
الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بالدفاع عن الفلبين
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين، في الوقت الذي يجري فيها جيشها مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الفلبيني في بحر الصين الجنوبي. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T10:21+0000
2023-04-12T10:21+0000
2023-04-12T10:21+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأمريكية واشنطن بين وزيري الدفاع والخارجية للدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم الفلبين ضد أي إكراه أو ترهيب ويشمل ذلك بحر الصين الجنوبي، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه سيتم إجراء مناورات جديدة في تلك المنطقة بمشاركة دول أخرى، في وقت لاحق من هذا العام.ويجري الجيشان الأمريكي والفلبيني مناورات عسكرية ضخمة تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.وتحمل المناورات التي تستمر أسبوعين اسم "باليكاتان" ويشارك فيها نحو 18 ألف عسكري وستشمل إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي لأول مرة.كما تتضمن استخدام المروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية التي تبعد 300 كلم عن تايوان.يذكر أن الصين أجرت مناورات عسكرية ضخمة حول تايوان خلال الأيام الماضية شهدت محاكاة لمحاصرة الجزيرة وضرب أهداف محددة داخلها.
https://sputnikarabic.ae/20230411/بدء-أكبر-مناورات-عسكرية-أمريكية-فلبينية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1075767170.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بالدفاع عن الفلبين
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تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين، في الوقت الذي يجري فيها جيشها مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأمريكية واشنطن بين وزيري الدفاع والخارجية للدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم الفلبين
ضد أي إكراه أو ترهيب ويشمل ذلك بحر الصين الجنوبي، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه سيتم إجراء مناورات جديدة في تلك المنطقة بمشاركة دول أخرى، في وقت لاحق من هذا العام.
ويجري الجيشان الأمريكي والفلبيني مناورات عسكرية ضخمة تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وتحمل المناورات
التي تستمر أسبوعين اسم "باليكاتان" ويشارك فيها نحو 18 ألف عسكري وستشمل إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي لأول مرة.
كما تتضمن استخدام المروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية التي تبعد 300 كلم عن تايوان.
يذكر أن الصين أجرت مناورات عسكرية ضخمة حول تايوان خلال الأيام الماضية شهدت محاكاة لمحاصرة الجزيرة وضرب أهداف
محددة داخلها.