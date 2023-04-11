https://sputnikarabic.ae/20230411/بدء-أكبر-مناورات-عسكرية-أمريكية-فلبينية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1075767170.html
بدء أكبر مناورات عسكرية أمريكية فلبينية في بحر الصين الجنوبي
بدء أكبر مناورات عسكرية أمريكية فلبينية في بحر الصين الجنوبي
بدأت الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:08+0000
2023-04-11T08:08+0000
2023-04-11T08:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويشارك في المناورات المعروفة باسم "باليكاتان" حوالي 18 ألف جندي، بينهم 12200 جندي أمريكي و5400 جندي فلبيني و100 جندي أسترالي، وتستمر التدريبات لمدة أسبوع.وتتضمن التدريبات العسكرية إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي.كما تتضمن المناورات هبوطا بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، والتي تبعد 300 كم عن تايوان.ويسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى تقوية علاقاته مع واشنطن بعد أن تدهورت في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي.واعتبر الجنرال إريك أوستن، وهو من الوحدة الجوية الأولى بمشاة البحرية الأمريكية، أن المناورات تقوي "القوات الفلبينية والأمريكية، لمواجهة تحديات العالم".وتسعى أمريكا لاستخدام صواريخ "باتريوت" في هذه المناورات، بعدما وضعت الفلبين 4 قواعد عسكرية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/البحرية-الأمريكية-تنفي-طرد-إحدى-سفنها-الحربية-من-بحر-الصين-الجنوبي-1075056794.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين
بدء أكبر مناورات عسكرية أمريكية فلبينية في بحر الصين الجنوبي
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بدأت الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.
ويشارك في المناورات المعروفة باسم "باليكاتان" حوالي 18 ألف جندي، بينهم 12200 جندي أمريكي و5400 جندي فلبيني و100 جندي أسترالي، وتستمر التدريبات لمدة أسبوع.
وتتضمن التدريبات العسكرية
إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي.
كما تتضمن المناورات هبوطا بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، والتي تبعد 300 كم عن تايوان
.
ويسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى تقوية علاقاته مع واشنطن بعد أن تدهورت في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي.
واعتبر الجنرال إريك أوستن، وهو من الوحدة الجوية الأولى بمشاة البحرية الأمريكية، أن المناورات تقوي "القوات الفلبينية والأمريكية، لمواجهة تحديات العالم".
وتسعى أمريكا
لاستخدام صواريخ "باتريوت" في هذه المناورات، بعدما وضعت الفلبين 4 قواعد عسكرية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.