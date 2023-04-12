https://sputnikarabic.ae/20230412/تقرير-النصر-السعودي-يقيل-جارسيا-بعد-تراجع-مستوى-العالمي-1075838645.html
تقرير: النصر السعودي يقيل جارسيا بعد تراجع مستوى العالمي
تقرير: النصر السعودي يقيل جارسيا بعد تراجع مستوى العالمي
كشفت صحيفة رياضية سعودية أن نادي النصر قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي يتولى تدريبه منذ بداية الموسم الجاري. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T20:14+0000
2023-04-12T20:14+0000
2023-04-12T20:17+0000
رياضة
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وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن النصر قرر التعاقد مع "دينكو" مدرب فريق الشباب بدلا من جارسيا.وأشارت إلى أن القرار جاء بعدما تعادل النصر سلبيا بدون أهداف في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.وبرصيد 50 نقطة يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، فيما يتصدر اتحاد جدة برصيد 53 نقطة.وقالت وسائل إعلام رياضية إن إدارة النصر كانت قد استقرت على إقالة جارسيا، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الفترة الماضية.وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الإقالة جاءت بسبب وقوع خلاف بين جارسيا وبين اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب مباراة الفريق أمام الفيحاء الأخيرة، إضافة إلى عدم رضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود الفريق عن أسلوبه وتكتيكاته وخططه.وبحسب الصحيفة فإن جارسيا لم يكن راضيا عن أداء لاعبيه، حيث انتقدهم بشدة داخل غرفة ملابس الفريق، ورونالدو كان غاضبًا جدًا بعد التعادل أمام الفيحاء، وعبر عن غضبه الشديد.وأشارت إلى أن رونالدو كان "غير سعيد" بالتكتيكات التي يستخدمها جارسيا، لأنها لا تجعله يستفيد أكثر من زملائه بالفريق، لافتة إلى أن الخلاف بين اللاعبين والمدرب الفرنسي بدأ منذ بداية العام الجاري، وليس من بعد مباراة الفيحاء الأخيرة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230127/رونالدو-يظهر-بساعة-جديدة-ثمنها-780-ألف-دولار-1072764625.html
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سبوتنيك عربي
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رياضة, منوعات, نادي النصر السعودي, السعودية, الأخبار
رياضة, منوعات, نادي النصر السعودي, السعودية, الأخبار
تقرير: النصر السعودي يقيل جارسيا بعد تراجع مستوى العالمي
20:14 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 20:17 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة رياضية سعودية أن نادي النصر قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي يتولى تدريبه منذ بداية الموسم الجاري.
وأوضحت صحيفة
"الرياضية" أن النصر قرر التعاقد مع "دينكو" مدرب فريق الشباب بدلا من جارسيا.
وأشارت إلى أن القرار جاء بعدما تعادل النصر سلبيا بدون أهداف في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
وبرصيد 50 نقطة يحتل النصر
المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، فيما يتصدر اتحاد جدة برصيد 53 نقطة.
وقالت وسائل إعلام رياضية إن إدارة النصر كانت قد استقرت على إقالة جارسيا، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الفترة الماضية.
وأفادت صحيفة
"ماركا" الإسبانية، بأن الإقالة جاءت بسبب وقوع خلاف بين جارسيا وبين اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب مباراة الفريق أمام الفيحاء الأخيرة، إضافة إلى عدم رضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود الفريق عن أسلوبه وتكتيكاته وخططه.
وبحسب الصحيفة فإن جارسيا لم يكن راضيا عن أداء لاعبيه، حيث انتقدهم بشدة داخل غرفة ملابس الفريق، ورونالدو
كان غاضبًا جدًا بعد التعادل أمام الفيحاء، وعبر عن غضبه الشديد.
وأشارت إلى أن رونالدو كان "غير سعيد" بالتكتيكات التي يستخدمها جارسيا، لأنها لا تجعله يستفيد أكثر من زملائه بالفريق، لافتة إلى أن الخلاف بين اللاعبين والمدرب الفرنسي بدأ منذ بداية العام الجاري، وليس من بعد مباراة الفيحاء الأخيرة فقط.