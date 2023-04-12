https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-العنف-النفاق-محتجون-يواجهون-ماكرون-ويقطعون-كلمته-في-هولندا-فيديو-1075813702.html
"رئيس العنف والنفاق"... محتجون يواجهون ماكرون ويقطعون كلمته في هولندا... فيديو
"رئيس العنف والنفاق"... محتجون يواجهون ماكرون ويقطعون كلمته في هولندا... فيديو
واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T07:28+0000
2023-04-12T07:28+0000
2023-04-12T07:30+0000
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وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته، مؤكداً أن "الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل".ويواجه إيمانويل ماكرون، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون لتمديد سن التقاعد للفرنسيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار هولندا, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم, نادي الفيديو
أخبار فرنسا , أخبار هولندا, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم, نادي الفيديو
"رئيس العنف والنفاق"... محتجون يواجهون ماكرون ويقطعون كلمته في هولندا... فيديو
07:28 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.
وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون
، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".
وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".
وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته، مؤكداً أن "الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل".
ويواجه إيمانويل ماكرون، احتجاجات شديدة في الداخل
منذ أسابيع على قانون لتمديد سن التقاعد للفرنسيين.