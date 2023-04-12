https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-المجلس-التنفيذي-لـ-حزب-الله-الإمام-الخميني-حدد-تحرير-القدس-بالمواجهة-المسلحة-1075836564.html

رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله": الإمام الخميني حدد تحرير القدس بالمواجهة المسلحة

رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله": الإمام الخميني حدد تحرير القدس بالمواجهة المسلحة

قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله " اللبناني هاشم صفي الدين إن الإمام الخميني حدَّد طريق تحرير القدس وهي بالمواجهة المسلحة. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T18:00+0000

2023-04-12T18:00+0000

2023-04-12T18:00+0000

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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، في لقاء "درع القدس: الضفة نحو عهد جديد"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف صفي الدين إن الخميني كان يقول "إن القدس ليست فقط للفلسطينيين بل لكل المسلمين ولكل أحرار العالم".وتابع: "حينما أعلن الإمام الخميني أن آخر يوم جمعة من شهر رمضان يوم القدس العالمي شعر العدو الإسرائيلي بأن الكيان بدأ يهتز وصرح مسؤولوه بأن ما حصل بإيران زلزال هزّ المنطقة".وشدد على أن الإمام الخميني "جعل فلسطين المحتلة أولوية في ثورته وسياسته وفي العمل الثوري ودعا الجميع للالتفاف من أجل تحرير الأراضي المحتلة".وأكد صفي الدين على أن إيران "تحملت تبعات موقفها من القضية الفلسطينية ودعمها لحركات المقاومة في العالمين العربي والإسلامي".واعتبر أن "المحور اليوم وحّد المقاومة ونجد أن الاسرائيلي بدأ يفقد أعصابة والهدف واحد هو إزالة اسرائيل"، مضيفا "الكيان (إسرائيل) كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير".ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" إلى أن "سياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغياناً وعدواناً".ومضى مؤكدا "اليوم المقاومة خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين".وأردف صفي الدين: "نزداد صلابة وعزما وإرادة، وكل الإمكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو أن الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن أيضا مستعجلون ومستعدون".وقال: "إذا كانت "الضفة درع القدس" فنحن المقاومون جميعًا درع لكم للضفة وللقدس ولأهلنا في فلسطين وللأمة لأجل إزالة هذا الكيان".وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المقاومة اليوم يا نتنياهو هي مقاومة الضفة وغزة ولبنان وإيران وسوريا وعالمنا العربي والإسلامي، وكل الطاقات والخبرات والمقدرات لدى المقاومة متحدة لأجل المواجهة الكبرى التي يبدو أن الإسرائيلي مستعجل عليها".وختم بالقول: "بعد 44 عامًا، الكيان كله يهتز ويرتعد فالمقاومون يحملون الصواريخ لإغراق إسرائيل ومن خلفهم شعوب حية وصلبة (..) نحن جميعا درع للضفة والقدس ولأهلنا في فلسطين ولكل أمتنا من أجل إزالة الكيان".

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