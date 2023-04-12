https://sputnikarabic.ae/20230412/مصادر-في-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-نقلت-أسلحة-في-سيارات-تحمل-شعار-الصليب-الأحمر-1075809318.html
مصادر في دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية نقلت أسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر
مصادر في دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية نقلت أسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر
أفادت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية، الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية نقلت الأسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر خلال صيف عام 2022. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T01:42+0000
2023-04-12T01:42+0000
2023-04-12T01:44+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت امرأة من سكان أرتيموفسك -رفضت الكشف عن هويتها- لوكالة "سبوتنيك": "في الصيف، عندما جلبوا مواد غذائية إلينا، كنا نذهب باستمرار إلى الشارع المجاور، حيث كانت القوات الأوكرانية. وما أثار استيائي دائما هو الانتهاك الكامل للقانون الإنساني الدولي".وأضافت: "يمكن للفرق الطبية استخدام رمز الصليب الأحمر فقط بعد الحصول على الإذن. ولكن القوات الأوكرانية استخدمته ببساطة لنقل الأسلحة. كانوا يأتون ويفرغون الأسلحة ويغادرون".ولفتت المرأة إلى أنها كانت خائفة جدًا من إبداء انتقادات لجنود الجيش الأوكراني، على الرغم من أن تلك الأفعال أثارت استيائها.ووفقًا لما قالته، تم نقل الأسلحة في سيارات طبية وعسكرية تحمل شعار الصليب الأحمر. وأوضحت المتحدثة إلى الوكالة أن "الشاحنات البيضاء التي تنتمي إلى الصليب الأحمر والشاحنات العسكرية التي تحمل شعار الصليب الأحمر كانت تأتي وتفرغ الأسلحة والمواد الغذائية وتفرغ كل ما يحتاجونه للحياة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221208/رئيسة-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تصل-إلى-أوكرانيا-في-زيارة-تستغرق-4-أيام-1070975462.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, الصليب الأحمر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, الصليب الأحمر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
مصادر في دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية نقلت أسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر
01:42 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 01:44 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أفادت مصادر في جمهورية دونيتسك الشعبية، الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية نقلت الأسلحة في سيارات تحمل شعار الصليب الأحمر خلال صيف عام 2022.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقالت امرأة من سكان أرتيموفسك -رفضت الكشف عن هويتها- لوكالة "سبوتنيك": "في الصيف، عندما جلبوا مواد غذائية إلينا، كنا نذهب باستمرار إلى الشارع المجاور، حيث كانت القوات الأوكرانية. وما أثار استيائي دائما هو الانتهاك الكامل للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت: "يمكن للفرق الطبية استخدام رمز الصليب الأحمر فقط بعد الحصول على الإذن. ولكن القوات الأوكرانية استخدمته ببساطة لنقل الأسلحة. كانوا يأتون ويفرغون الأسلحة ويغادرون".
ولفتت المرأة إلى أنها كانت خائفة جدًا من إبداء انتقادات لجنود الجيش الأوكراني، على الرغم من أن تلك الأفعال أثارت استيائها.
ووفقًا لما قالته، تم نقل الأسلحة في سيارات طبية وعسكرية تحمل شعار الصليب الأحمر. وأوضحت المتحدثة إلى الوكالة أن "الشاحنات البيضاء التي تنتمي إلى الصليب الأحمر والشاحنات العسكرية التي تحمل شعار الصليب الأحمر كانت تأتي وتفرغ الأسلحة والمواد الغذائية وتفرغ كل ما يحتاجونه للحياة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.