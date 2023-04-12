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موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة "كابوستين... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:36+0000
2023-04-12T08:36+0000
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وأضاف ريابكوف: "يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والصواريخ البالستية من الغواصات بنفس الطريقة".وبحسب بيان الوزارة، فإن "الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان".ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مدير-المخابرات-الأمريكية-يعلق-على-التحالف-الروسي-الصيني-1075811551.html
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العالم, العالم العربي, سلاح روسيا, روسيا
العالم, العالم العربي, سلاح روسيا, روسيا

موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"

08:36 GMT 12.04.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة "كابوستين يار".
وأضاف ريابكوف: "يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والصواريخ البالستية من الغواصات بنفس الطريقة".
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
مدير المخابرات الأمريكية يعلق على التعاون الروسي الصيني
05:06 GMT

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، وكان الغرض من الإطلاق هو اختبار المعدات القتالية المتقدمة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وبحسب بيان الوزارة، فإن "الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان".
ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.
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