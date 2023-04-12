https://sputnikarabic.ae/20230412/موسكو-تخطر-واشنطن-بإطلاق-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-كابوستين-يار-1075814596.html
موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة "كابوستين... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T08:36+0000
2023-04-12T08:36+0000
2023-04-12T08:36+0000
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وأضاف ريابكوف: "يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والصواريخ البالستية من الغواصات بنفس الطريقة".وبحسب بيان الوزارة، فإن "الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان".ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مدير-المخابرات-الأمريكية-يعلق-على-التحالف-الروسي-الصيني-1075811551.html
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العالم, العالم العربي, سلاح روسيا, روسيا
العالم, العالم العربي, سلاح روسيا, روسيا
موسكو تخطر واشنطن بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من "كابوستين يار"
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة "كابوستين يار".
وأضاف ريابكوف: "يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والصواريخ البالستية من الغواصات بنفس الطريقة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، وكان الغرض من الإطلاق هو اختبار المعدات القتالية المتقدمة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.
وبحسب بيان الوزارة، فإن "الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان".
ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.