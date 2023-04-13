https://sputnikarabic.ae/20230413/غوتيريش-غير-مندهش-من-التجسس-عليه-في-وثائق-البنتاغون-المسربة-1075882041.html
غوتيريش "غير مندهش" من التجسس عليه في وثائق البنتاغون المسربة
غوتيريش "غير مندهش" من التجسس عليه في وثائق البنتاغون المسربة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه لا يشعر بالدهشة مما ورد في أحدث تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بشأن التجسس على... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T17:20+0000
2023-04-13T17:20+0000
2023-04-13T17:20+0000
أنطونيو غوتيريش
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البنتاغون الأمريكي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش لم يفاجأ بالتجسس عليه، كما كشفت تسريبات حديثة تتعلق بمحادثاته حول معاملة روسيا.وأوضح دوجاريك في إفادة صحفية، أن "الأمين العام يعمل في السياسة، وهو شخصية عامة منذ بعض الوقت، لذلك أعتقد أنه لا يفاجأ بحقيقة أن الناس يتجسسون عليه، ويستمعون إلى محادثاته الخاصة".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "أعلن البنتاغون أنه اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا".وذكرت "نيويورك تايمز"، قبل أسبوع، أن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-تكشف-عن-تسريب-وثائق-سرية-أمنية-أمريكية-جديدة-تتعلق-بأوكرانيا-والشرق-الأوسط-والصين-1075673303.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
غوتيريش "غير مندهش" من التجسس عليه في وثائق البنتاغون المسربة
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه لا يشعر بالدهشة مما ورد في أحدث تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بشأن التجسس على محادثاته بشأن روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش لم يفاجأ بالتجسس عليه، كما كشفت تسريبات حديثة تتعلق بمحادثاته حول معاملة روسيا.
وأوضح دوجاريك في إفادة صحفية، أن "الأمين العام يعمل في السياسة، وهو شخصية عامة منذ بعض الوقت، لذلك أعتقد أنه لا يفاجأ بحقيقة أن الناس يتجسسون عليه، ويستمعون إلى محادثاته الخاصة".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة
على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "أعلن البنتاغون أنه اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا".
وذكرت "نيويورك تايمز"، قبل أسبوع، أن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية
وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.