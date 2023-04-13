https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-تدعو-لتحقيق-دولي-حول-المختبرات-البيولوجية-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1075862956.html

إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعو إلى تحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T11:10+0000

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العالم

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وكتب كنعاني في تغريدة على موقع "تويتر": "الأنباء المنشورة حول المعامل البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وفي بعض البلدان الأخرى تثير قلقًا بالغًا. يتعارض هذا النشاط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ويشكل تهديدًا على البشرية".وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.وفقًا للرئيس المشارك للجنة، نائب رئيس مجلس الاتحاد، كونستانتين كوساتشيف، هناك ما لا يقل عن 30 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا محفوظة حاليًا في أوكرانيا.وأشار إلى أن العميل الرئيسي لمثل هذا البحث هو في الواقع "البنتاغون"، ما قد يشير إلى الطبيعة العسكرية للتطوير البيولوجي. ووفقا له، فإن نشر المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يشير إلى الخطط المحتملة للأمريكيين لاستخدام جيشهم ضد روسيا.

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