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https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-تدعو-لتحقيق-دولي-حول-المختبرات-البيولوجية-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1075862956.html
إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعو إلى تحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
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2023-04-13T11:10+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب كنعاني في تغريدة على موقع "تويتر": "الأنباء المنشورة حول المعامل البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وفي بعض البلدان الأخرى تثير قلقًا بالغًا. يتعارض هذا النشاط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ويشكل تهديدًا على البشرية".وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.وفقًا للرئيس المشارك للجنة، نائب رئيس مجلس الاتحاد، كونستانتين كوساتشيف، هناك ما لا يقل عن 30 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا محفوظة حاليًا في أوكرانيا.وأشار إلى أن العميل الرئيسي لمثل هذا البحث هو في الواقع "البنتاغون"، ما قد يشير إلى الطبيعة العسكرية للتطوير البيولوجي. ووفقا له، فإن نشر المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يشير إلى الخطط المحتملة للأمريكيين لاستخدام جيشهم ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الكرملين-روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-للفت-الانتباه-إلى-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-1075820598.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

11:10 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Sipo
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعو إلى تحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وكتب كنعاني في تغريدة على موقع "تويتر": "الأنباء المنشورة حول المعامل البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وفي بعض البلدان الأخرى تثير قلقًا بالغًا. يتعارض هذا النشاط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ويشكل تهديدًا على البشرية".

وأضاف كنعاني: "هناك حاجة إلى تحقيق دولي محايد".

وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها للفت الانتباه إلى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
أمس, 10:12 GMT
وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.
وفقًا للرئيس المشارك للجنة، نائب رئيس مجلس الاتحاد، كونستانتين كوساتشيف، هناك ما لا يقل عن 30 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا محفوظة حاليًا في أوكرانيا.
وأشار إلى أن العميل الرئيسي لمثل هذا البحث هو في الواقع "البنتاغون"، ما قد يشير إلى الطبيعة العسكرية للتطوير البيولوجي. ووفقا له، فإن نشر المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يشير إلى الخطط المحتملة للأمريكيين لاستخدام جيشهم ضد روسيا.
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