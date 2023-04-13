https://sputnikarabic.ae/20230413/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لفرض-الحزمة-الحادية-عشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1075885388.html
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا
أعلنت المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي ميريد ماكجينيس، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الموجهة ضد روسيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T23:33+0000
2023-04-13T23:33+0000
2023-04-13T23:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماكجينيس في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "أوروبا فرضت عشر حزم من العقوبات. سيكون لدينا حزمة أخرى".وشددت لمفوضة الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون متأكدا من أن روسيا لن تكون قادرة على إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا مباشرا بعد عيد الفصح، الذي احتفل به الكاثوليك في 9 نيسان/ أبريل.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات لمنع الالتفاف على القيود الحالية.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في تحرير دونباس وحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.وبعد إعلان القيادة الروسية بدء العملية العسكرية الخاصة، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات غير مسبوقة على روسيا، والتي بلغت عشر حزم.وتتنوع القيود المفروضة ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/جنوب-إفريقيا-لا-نحترم-العقوبات-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-1075676588.html
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا
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أعلنت المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي ميريد ماكجينيس، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الموجهة ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت ماكجينيس في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "أوروبا فرضت عشر حزم من العقوبات. سيكون لدينا حزمة أخرى".
وشددت لمفوضة الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون متأكدا من أن روسيا لن تكون قادرة على إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
مباشرا بعد عيد الفصح، الذي احتفل به الكاثوليك في 9 نيسان/ أبريل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات لمنع الالتفاف على القيود الحالية.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في تحرير دونباس وحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وبعد إعلان القيادة الروسية بدء العملية العسكرية الخاصة، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات غير مسبوقة على روسيا، والتي بلغت عشر حزم.
وتتنوع القيود المفروضة ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.