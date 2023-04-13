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الجيش السوداني يحذر من منعطف خطير يواجه البلاد بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-زيادة-مخاطر-الاشتباك-العسكري-مع-حلف-الناتو-1075841699.html
الخارجية الروسية تعلن عن زيادة مخاطر الاشتباك العسكري مع حلف الناتو
الخارجية الروسية تعلن عن زيادة مخاطر الاشتباك العسكري مع حلف الناتو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن زيادة مخاطر التصادم العسكري مع حلف شمال الأطلسي "الناتو". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T01:32+0000
2023-04-13T01:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إنّ "مخاطر الاشتباك للأسف، تزداد. الجميع يدرك ذلك".وأشار الدبلوماسي إلى الوضع في منطقة بحر البلطيق كمثال واضح حيث تحوّلت إلى "منطقة تنافس عسكري" بجهود حلف شمال الأطلسي، في حين سعت روسيا جاهدة لتهدئة الأوضاع في المنطقة إلا أن أيّ من الاقتراحات التي قدّمتها لم يتم النظر فيها من قبل حلف شمال الأطلسي.ويرى غروشكو بأن زيادة خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بمقدار 1200 كيلومتر بسبب انضمام فنلندا إلى الحلف العسكري "يضاعف من مخاطر التصادم".وكما أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، فإن توسع حلف شمال الأطلسي يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها الخاص، وذلك في الجانبين التكتيكي والاستراتيجي. وستتابع روسيا بعناية ما يحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف العسكري، وستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي لن يمكن أن يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية، حيث إن حلف شمال الأطلسي هي هيئة معادية لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-يؤكد-اتخاذ-إجراءات-لضمان-أمن-روسيا-مع-اقتراب-الناتو-من-حدودها-1075598918.html
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الناتو, محادثات روسيا والناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, محادثات روسيا والناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية تعلن عن زيادة مخاطر الاشتباك العسكري مع حلف الناتو

01:32 GMT 13.04.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationالسلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات "سو-27" بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020
السلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات سو-27 بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن زيادة مخاطر التصادم العسكري مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إنّ "مخاطر الاشتباك للأسف، تزداد. الجميع يدرك ذلك".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يؤكد اتخاذ إجراءات لضمان أمن روسيا مع اقتراب "الناتو" من حدودها
6 أبريل, 10:55 GMT
وأشار الدبلوماسي إلى الوضع في منطقة بحر البلطيق كمثال واضح حيث تحوّلت إلى "منطقة تنافس عسكري" بجهود حلف شمال الأطلسي، في حين سعت روسيا جاهدة لتهدئة الأوضاع في المنطقة إلا أن أيّ من الاقتراحات التي قدّمتها لم يتم النظر فيها من قبل حلف شمال الأطلسي.
ويرى غروشكو بأن زيادة خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بمقدار 1200 كيلومتر بسبب انضمام فنلندا إلى الحلف العسكري "يضاعف من مخاطر التصادم".
وكما أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، فإن توسع حلف شمال الأطلسي يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لضمان أمنها الخاص، وذلك في الجانبين التكتيكي والاستراتيجي. وستتابع روسيا بعناية ما يحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف العسكري، وستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.
وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي لن يمكن أن يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية، حيث إن حلف شمال الأطلسي هي هيئة معادية لموسكو.
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:26 GMT
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