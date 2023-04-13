https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-على-مدينة-سفاتوفو-في-جمهورية-لوغانسك-1075844644.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من نظام الصواريخ المتعدد "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن تضرر مبنى... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:56+0000
2023-04-13T05:56+0000
2023-04-13T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صزاريخ هيمارس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الإعلام لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية: "في الساعة 06:30 من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تم تسجيل قصف على مدينة سفاتوفو باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "هيمارس" (ثلاثة صواريخ).وأضاف البيان: "نتيجة للقصف، تضرر مستشفى سفاتوفو المتعدد الاختصاصات". ولم ترد على الفور أي أنباء عن سقوط حول ضحايا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صزاريخ هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
صزاريخ هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من نظام الصواريخ المتعدد "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن تضرر مبنى المستشفى الرئيسي في المدينة.
لوغانسك - سبوتنيك
. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الإعلام لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية: "في الساعة 06:30 من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تم تسجيل قصف على مدينة سفاتوفو باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "هيمارس" (ثلاثة صواريخ).
وأضاف البيان: "نتيجة للقصف، تضرر مستشفى سفاتوفو المتعدد الاختصاصات". ولم ترد على الفور أي أنباء عن سقوط حول ضحايا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.