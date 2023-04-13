https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-على-مدينة-سفاتوفو-في-جمهورية-لوغانسك-1075844644.html

القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك

القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك

أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من نظام الصواريخ المتعدد "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن تضرر مبنى... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T05:56+0000

2023-04-13T05:56+0000

2023-04-13T05:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صزاريخ هيمارس

جمهورية لوغانسك الشعبية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072859818_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_7266159690231d4b576e3b82412a5370.jpg

لوغانسك - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الإعلام لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية الأوكرانية: "في الساعة 06:30 من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تم تسجيل قصف على مدينة سفاتوفو باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "هيمارس" (ثلاثة صواريخ).وأضاف البيان: "نتيجة للقصف، تضرر مستشفى سفاتوفو المتعدد الاختصاصات". ولم ترد على الفور أي أنباء عن سقوط حول ضحايا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

صزاريخ هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن