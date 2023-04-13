https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ترويتسكوي-في-لوغانسك-بصاروخين-من-طراز-هيمارس--1075884909.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من طراز "هيمارس" على ترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية في مساء يوم الخميس. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T22:27+0000
2023-04-13T22:27+0000
2023-04-13T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صزاريخ هيمارس
منظومة هيمارس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072859818_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_7266159690231d4b576e3b82412a5370.jpg
ووفقًا لما ذكره مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر قناة التلغرام: "تم تسجيل إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في تمام الساعة 19:20 على منطقة ترويتسكوي (جمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام نظام الصواريخ العملياتي "هيمارس" (صاروخين)".ويجري مراجعة المعلومات المتعلقة بالضحايا حاليًا، بحسب بيان مكتب ممثل جمهورية لوغانسك. وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-على-مدينة-سفاتوفو-في-جمهورية-لوغانسك-1075844644.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072859818_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b84a191572daefcedb52b1d8c9de724e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صزاريخ هيمارس, منظومة هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
صزاريخ هيمارس, منظومة هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
22:27 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من طراز "هيمارس" على ترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية في مساء يوم الخميس.
ووفقًا لما ذكره مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر قناة التلغرام: "تم تسجيل إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في تمام الساعة 19:20 على منطقة ترويتسكوي (جمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام نظام الصواريخ العملياتي "هيمارس" (صاروخين)".
ويجري مراجعة المعلومات المتعلقة بالضحايا حاليًا، بحسب بيان مكتب ممثل جمهورية لوغانسك.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.