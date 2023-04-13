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القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ترويتسكوي-في-لوغانسك-بصاروخين-من-طراز-هيمارس--1075884909.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"
أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من طراز "هيمارس" على ترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية في مساء يوم الخميس. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T22:27+0000
2023-04-13T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صزاريخ هيمارس
منظومة هيمارس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لما ذكره مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر قناة التلغرام: "تم تسجيل إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في تمام الساعة 19:20 على منطقة ترويتسكوي (جمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام نظام الصواريخ العملياتي "هيمارس" (صاروخين)".ويجري مراجعة المعلومات المتعلقة بالضحايا حاليًا، بحسب بيان مكتب ممثل جمهورية لوغانسك. وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-على-مدينة-سفاتوفو-في-جمهورية-لوغانسك-1075844644.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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صزاريخ هيمارس, منظومة هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
صزاريخ هيمارس, منظومة هيمارس, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف منطقة ترويتسكوي في لوغانسك بصاروخين من طراز "هيمارس"

22:27 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين من طراز "هيمارس" على ترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية في مساء يوم الخميس.
ووفقًا لما ذكره مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر قناة التلغرام: "تم تسجيل إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في تمام الساعة 19:20 على منطقة ترويتسكوي (جمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام نظام الصواريخ العملياتي "هيمارس" (صاروخين)".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" على مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك
05:56 GMT
ويجري مراجعة المعلومات المتعلقة بالضحايا حاليًا، بحسب بيان مكتب ممثل جمهورية لوغانسك.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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