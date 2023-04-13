https://sputnikarabic.ae/20230413/بوركينا-فاسو-تعلن-التعبئة-العامة-1075885052.html

بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة

بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مساء يوم الخميس، عن "التعبئة العامة" لمحاربة المتشددين. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T22:40+0000

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2023-04-13T22:40+0000

بوركينا فاسو

تنظيم داعش الإرهابي

العالم

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وقال بيان الحكومة، وفقًا لوكالة فرانس برس" للأنباء، إن الهدف من هذا القرار هو إنشاء "الأساس القانوني لجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها" ضد الإرهابيين.وفرضت بوركينا فاسو، في 5 آذار/ مارس الماضي، حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط في البلاد، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وتحاول بوركينا فاسو، التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي، إبطاء تقدم المتشددين الجهاديين الذي يستمر منذ عام 2015.

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بوركينا فاسو, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن