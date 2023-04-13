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https://sputnikarabic.ae/20230413/بوركينا-فاسو-تعلن-التعبئة-العامة-1075885052.html
بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة
بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مساء يوم الخميس، عن "التعبئة العامة" لمحاربة المتشددين. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T22:40+0000
2023-04-13T22:40+0000
بوركينا فاسو
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال بيان الحكومة، وفقًا لوكالة فرانس برس" للأنباء، إن الهدف من هذا القرار هو إنشاء "الأساس القانوني لجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها" ضد الإرهابيين.وفرضت بوركينا فاسو، في 5 آذار/ مارس الماضي، حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط في البلاد، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وتحاول بوركينا فاسو، التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي، إبطاء تقدم المتشددين الجهاديين الذي يستمر منذ عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-44-شخصا-إثر-هجوم-شنه-مسلحون-على-قريتين-في-بوركينا-فاسو-1075687579.html
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بوركينا فاسو, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن

بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة

22:40 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مساء يوم الخميس، عن "التعبئة العامة" لمحاربة المتشددين.
وقال بيان الحكومة، وفقًا لوكالة فرانس برس" للأنباء، إن الهدف من هذا القرار هو إنشاء "الأساس القانوني لجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها" ضد الإرهابيين.
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وفرضت بوركينا فاسو، في 5 آذار/ مارس الماضي، حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط في البلاد، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.
وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وتحاول بوركينا فاسو، التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي، إبطاء تقدم المتشددين الجهاديين الذي يستمر منذ عام 2015.
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