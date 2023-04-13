https://sputnikarabic.ae/20230413/ترامب-بايدن-تسبب-بـأسوأ-تسريب-استخباراتي-في-التاريخ-1075840750.html
ترامب: بايدن تسبب بـ"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ"
ترامب: بايدن تسبب بـ"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ"
اتهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بالتسبب في "أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في التاريخ". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T00:07+0000
2023-04-13T00:07+0000
2023-04-13T00:07+0000
ترامب
دونالد ترامب
خطط ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن -سبوتنيك. وتوقع ترامب أن يكون وراء هذا التسريب الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.وكتب ترامب في حسابه الشخصي على موقع "تروث سوشيال" الاجتماعي: "يجب على محقق خاص أن يفحص بايدن، ربما هو من تسبب في التسريب؟ لا شيء يفاجئني بشأن هذه المجموعة".ووصف ترامب الحادثة بأنها "أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفًا: "لم يتعرض بلدنا للإهانة بهذه الطريقة من قبل".وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230411/مدير-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تسريب-مستندات-البنتاغون-كان-مؤسفا-للغاية-1075807813.html
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ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
ترامب: بايدن تسبب بـ"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ"
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اتهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بالتسبب في "أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في التاريخ".
واشنطن -سبوتنيك
. وتوقع ترامب أن يكون وراء هذا التسريب الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.
وكتب ترامب في حسابه الشخصي على موقع "تروث سوشيال" الاجتماعي: "يجب على محقق خاص أن يفحص بايدن، ربما هو من تسبب في التسريب؟ لا شيء يفاجئني بشأن هذه المجموعة".
ووصف ترامب الحادثة بأنها "أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفًا: "لم يتعرض بلدنا للإهانة بهذه الطريقة من قبل".
وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية
وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.