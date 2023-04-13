https://sputnikarabic.ae/20230413/فريق-المتفجرات-بالشرطة-الهولندية-يحقق-في-وضع-مشبوه-داخل-البرلمان-1075869635.html
فريق المتفجرات بالشرطة الهولندية يحقق في "وضع مشبوه" داخل البرلمان
فريق المتفجرات بالشرطة الهولندية يحقق في "وضع مشبوه" داخل البرلمان
قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن فريقا مختصا بالتعامل مع المتفجرات يحقق في "وضع مشبوه" داخل مبنى البرلمان. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:22+0000
2023-04-13T12:22+0000
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ونقلت "رويترز" عن الشرطة الهولندية أن فريق المتفجرات انتقل إلى المبنى الذي يضم البرلمان الوطني في لاهاي، كما عمدت عناصر الشرطة إلى تطهير محيط المبنى.يأتي ذلك غداة تمكن رجال الأمن في هولندا، من توقيف شخص مجهول حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أمستردام.وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا "نحن هنا، نحن هنا".وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعين أمس الأربعاء، تمكن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.كما واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".
https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-العنف-النفاق-محتجون-يواجهون-ماكرون-ويقطعون-كلمته-في-هولندا-فيديو-1075813702.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/صورة-تظهر-ضررا-لقنبلة-نووية-أمريكية-في-هولندا-تثير-الخوف-البنتاغون-يعلق-1075495300.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار هولندا, الأخبار, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار هولندا, الأخبار, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
فريق المتفجرات بالشرطة الهولندية يحقق في "وضع مشبوه" داخل البرلمان
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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن فريقا مختصا بالتعامل مع المتفجرات يحقق في "وضع مشبوه" داخل مبنى البرلمان.
ونقلت "رويترز" عن الشرطة الهولندية أن فريق المتفجرات انتقل إلى المبنى الذي يضم البرلمان الوطني في لاهاي، كما عمدت عناصر الشرطة إلى تطهير محيط المبنى.
يأتي ذلك غداة تمكن رجال الأمن في هولندا، من توقيف شخص مجهول حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
في العاصمة أمستردام.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا "نحن هنا، نحن هنا".
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعين أمس الأربعاء، تمكن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.
كما واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.
وقاطع المحتجون
، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".
وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".